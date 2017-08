Oyuncular oynadıkça kazanacak!

Sanal cüzdan ve dijital para birimi ekosistemi zVault’a entegre olarak tasarlanan bu program sayesinde tüm oyuncular oynadıkça zVault’un para birimi zSilver kazanacak.

Razer Cortex’e ve zVault’a entegre biçimde çalışan Paid to Play sisteminde, zSilver adı verilen para puanlarla Razer’ın ekipmanları alınabiliyor veya indirim kuponları, özel koleksiyon eşyaları zSilver karşılığında oyuncuların oluyor. Razer önümüzdeki günlerde zSilver ile daha fazla ödüle ulaşılmasını hedefliyor ve bu konuda partnerlik çalışmaları yapıyor. Razer’ın hedefinde zSilver ile kahve, sinema bileti ve günlük yaşama dair daha fazla hizmet ve ürünün alınabilmesi var.

zVault dijital cüzdan ve para birimi programıyla Paid to Play girişimi türünün ilki olma özelliği taşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları oyun oynadıkları için ödüllendiren bu tarz başka bir sistem yok.

Paid to Play kampanyasının amacı tüm oyuncuların Razer ürünlerine ulaşmasını sağlamak ve böylece markanın “For Gamers. By Gamers” mottosunu yansıtmak. Oyunlara Razer Cortex kullanarak giren oyuncular dakikada üç zSilver kazanabilecekler, günlük limit ise 900 zSilver olacak.

Sisteme dahil oyunlar arasında Paladins, League of Legends, DOTA 2, Counter-Strike: Global Offensive ve OverWatch da var. Bu oyunların tahmini toplam oyuncu sayısı 138 milyon. Razer CEO ve kurucu ortağı Min-Liang Tan Paid to Play girişimiyle ilgili şu yorumu yapıyor: “Her gün oyun oynayanları oynadıkça ödüllendiren böyle bir sistem daha önce yoktu. Oyuncular artık normalde her gün zaten yaptıkları şey için ödüllendirilecekler ve ödül sisteminin tadını çıkaracaklar.”