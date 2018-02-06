Oyuncular istemiyor diye...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Sıradaki Haber: Galatasaray’dan istediği oyuncuları açıkladı! Hamzaoğlu...

Futbol
Koray DURKAL
06.02.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

Oyuncular istemiyor diye...

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YEREL HABERLER OYUNCULAR İSTEMİYOR DİYE...

Premier League’de her ne kadar Manchester City emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlese de teknik adamların birbirinden çarpıcı sözleri Ada basınında yankılanmaya devam ediyor. Yarışta var olmaya devam eden teknik adamların haftaya damgasını vuran o açıklamaları;

HÜCUM OYUNCUSU İSTEMİYORUM

İkincilik için çalışmaları gerektiğini söyleyen Manchester United teknik direktörü Mourinho, basın mensuplarını spekülasyondan uzaklaştırmak için transfer için gereken bölgeyi açıkladı.

Jose Mourinho: "Alexis, Lukaku, Martial ve Rashford'a sahibiz. Bu sebeple size kötü bir haberim var: Hücum oyuncusu istemiyorum. Bir şeyleri yazmayı ve spekülasyon yaratmayı seviyorsunuz. Diğer bölgelere odaklanmanız gerekecek."

HÜCUM OYUNCUSU İSTEMİYORUM

İkincilik için çalışmaları gerektiğini söyleyen Manchester United teknik direktörü Mourinho, basın mensuplarını spekülasyondan uzaklaştırmak için transfer için gereken bölgeyi açıkladı.

Jose Mourinho: "Alexis, Lukaku, Martial ve Rashford'a sahibiz. Bu sebeple size kötü bir haberim var: Hücum oyuncusu istemiyorum. Bir şeyleri yazmayı ve spekülasyon yaratmayı seviyorsunuz. Diğer bölgelere odaklanmanız gerekecek."

OYUNCULAR İSTEMİYOR DİYE…

Bournemouth ve Watford yenilgileriyle birlikte Chelsea’deki geleceği tartışılan Antonio Conte’nin açıklaması ülkemiz futbolundan esintiler sunmuyor mu?

Antonio Conte: "Sizce bir kulüp, sırf oyuncuların desteğini alamıyor diye bir teknik direktörü kovar mı? Sizce oyuncuların böyle bir gücü var mı? Hiç sanmıyorum."

TEKNİK EKİPLE GAME OF THRONES İZLİYOR…

Tottenham’ın futboluna deyim yerindeyse çağ atlatan Pochettino bunun keyfini sürerken rahatlamak için de dizi izliyor. Bunu teknik ekibiyle birlikte yaptığını da söyleyen Arjantinli teknik adam kendine karakter bile bulmuş.

Mauricio Pochettino: "Bir dönem teknik heyetteki arkadaşlarımla Game of Thrones'u izlemeye çok odaklanmıştık. Vaktimizin çoğunu futbol ve Game of Thrones'a ayırıyorduk. O dönem ailelerimizle çok az vakit geçiriyorduk. Her gece ailesi uyuduktan sonra 2-3 saat izleyenler vardı. Kendimi bir Game of Thrones karakterine benzetecek olursam, ejderhayı seçerim. Cesur ve güçlü...”

HER GÜN DÜNYA STANDARTLARINDA!

Peki ya Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a ne demeli? Takımın gol silahları arasında ufak bir kıyaslama yapan Klopp için Firmino’nun yeri bambaşka…

Jürgen Klopp: "Salah, dünya standartlarında bir futbolcu ama her gün değil. Mane, dünya standartlarında bir futbolcu, ama her gün değil. Firmino ise hemen hemen her gün dünya standartlarında bir futbolcu."

PROBLEM ÇOK BÜYÜK

Ekonomist lakaplı teknik adam Arsene Wenger ise endüstriyel futbolun geldiği noktadan şikayetçi. O kadar ki maddi gücün futbolu ve rekabeti yok ettiğine inanıyor.

Arsene Wenger: "Eğer 5 büyük ligin 4'ünde şampiyon Aralık ayında belli oluyorsa, bir problem var demektir. Bazı kulüplerin maddi gücü, rekabeti yok ediyor."

ZAMANIMI BOŞA HARCAMA!

Sky Sport yorumcusu Gary Neville’ın "M. City'nin genç takımdan oyuncu almayıp 6 yedekle maça çıkması şaka gibi" sözlerine Guardiola’dan yanıt gecikmedi.

Guardiola: "O takımın hocası Neville olsa ve takımı dün maç yapmış olmasına rağmen bir oyuncusunu alıp kenarda oturtmama izin verse zamanımı boşa harcadığını düşünürdüm"

Bournemouth ve Watford yenilgileriyle birlikte Chelsea’deki geleceği tartışılan Antonio Conte’nin açıklaması ülkemiz futbolundan esintiler sunmuyor mu?

Antonio Conte: "Sizce bir kulüp, sırf oyuncuların desteğini alamıyor diye bir teknik direktörü kovar mı? Sizce oyuncuların böyle bir gücü var mı? Hiç sanmıyorum."

TEKNİK EKİPLE GAME OF THRONES İZLİYOR…

Tottenham’ın futboluna deyim yerindeyse çağ atlatan Pochettino bunun keyfini sürerken rahatlamak için de dizi izliyor. Bunu teknik ekibiyle birlikte yaptığını da söyleyen Arjantinli teknik adam kendine karakter bile bulmuş.

Mauricio Pochettino: "Bir dönem teknik heyetteki arkadaşlarımla Game of Thrones'u izlemeye çok odaklanmıştık. Vaktimizin çoğunu futbol ve Game of Thrones'a ayırıyorduk. O dönem ailelerimizle çok az vakit geçiriyorduk. Her gece ailesi uyuduktan sonra 2-3 saat izleyenler vardı. Kendimi bir Game of Thrones karakterine benzetecek olursam, ejderhayı seçerim. Cesur ve güçlü...”

HER GÜN DÜNYA STANDARTLARINDA!

Peki ya Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a ne demeli? Takımın gol silahları arasında ufak bir kıyaslama yapan Klopp için Firmino’nun yeri bambaşka…

Jürgen Klopp: "Salah, dünya standartlarında bir futbolcu ama her gün değil. Mane, dünya standartlarında bir futbolcu, ama her gün değil. Firmino ise hemen hemen her gün dünya standartlarında bir futbolcu."

PROBLEM ÇOK BÜYÜK

Ekonomist lakaplı teknik adam Arsene Wenger ise endüstriyel futbolun geldiği noktadan şikayetçi. O kadar ki maddi gücün futbolu ve rekabeti yok ettiğine inanıyor.

Arsene Wenger: "Eğer 5 büyük ligin 4'ünde şampiyon Aralık ayında belli oluyorsa, bir problem var demektir. Bazı kulüplerin maddi gücü, rekabeti yok ediyor."

ZAMANIMI BOŞA HARCAMA!

Sky Sport yorumcusu Gary Neville’ın "M. City'nin genç takımdan oyuncu almayıp 6 yedekle maça çıkması şaka gibi" sözlerine Guardiola’dan yanıt gecikmedi.

Guardiola: "O takımın hocası Neville olsa ve takımı dün maç yapmış olmasına rağmen bir oyuncusunu alıp kenarda oturtmama izin verse zamanımı boşa harcadığını düşünürdüm"

 

 

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