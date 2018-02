Oyuncular istemiyor diye...

HÜCUM OYUNCUSU İSTEMİYORUM

İkincilik için çalışmaları gerektiğini söyleyen Manchester United teknik direktörü Mourinho, basın mensuplarını spekülasyondan uzaklaştırmak için transfer için gereken bölgeyi açıkladı.

Jose Mourinho: "Alexis, Lukaku, Martial ve Rashford'a sahibiz. Bu sebeple size kötü bir haberim var: Hücum oyuncusu istemiyorum. Bir şeyleri yazmayı ve spekülasyon yaratmayı seviyorsunuz. Diğer bölgelere odaklanmanız gerekecek."

OYUNCULAR İSTEMİYOR DİYE…

Bournemouth ve Watford yenilgileriyle birlikte Chelsea’deki geleceği tartışılan Antonio Conte’nin açıklaması ülkemiz futbolundan esintiler sunmuyor mu?

Antonio Conte: "Sizce bir kulüp, sırf oyuncuların desteğini alamıyor diye bir teknik direktörü kovar mı? Sizce oyuncuların böyle bir gücü var mı? Hiç sanmıyorum."

TEKNİK EKİPLE GAME OF THRONES İZLİYOR…

Tottenham’ın futboluna deyim yerindeyse çağ atlatan Pochettino bunun keyfini sürerken rahatlamak için de dizi izliyor. Bunu teknik ekibiyle birlikte yaptığını da söyleyen Arjantinli teknik adam kendine karakter bile bulmuş.

Mauricio Pochettino: "Bir dönem teknik heyetteki arkadaşlarımla Game of Thrones'u izlemeye çok odaklanmıştık. Vaktimizin çoğunu futbol ve Game of Thrones'a ayırıyorduk. O dönem ailelerimizle çok az vakit geçiriyorduk. Her gece ailesi uyuduktan sonra 2-3 saat izleyenler vardı. Kendimi bir Game of Thrones karakterine benzetecek olursam, ejderhayı seçerim. Cesur ve güçlü...”

HER GÜN DÜNYA STANDARTLARINDA!

Peki ya Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp’a ne demeli? Takımın gol silahları arasında ufak bir kıyaslama yapan Klopp için Firmino’nun yeri bambaşka…

Jürgen Klopp: "Salah, dünya standartlarında bir futbolcu ama her gün değil. Mane, dünya standartlarında bir futbolcu, ama her gün değil. Firmino ise hemen hemen her gün dünya standartlarında bir futbolcu."

PROBLEM ÇOK BÜYÜK

Ekonomist lakaplı teknik adam Arsene Wenger ise endüstriyel futbolun geldiği noktadan şikayetçi. O kadar ki maddi gücün futbolu ve rekabeti yok ettiğine inanıyor.

Arsene Wenger: "Eğer 5 büyük ligin 4'ünde şampiyon Aralık ayında belli oluyorsa, bir problem var demektir. Bazı kulüplerin maddi gücü, rekabeti yok ediyor."

ZAMANIMI BOŞA HARCAMA!

Sky Sport yorumcusu Gary Neville’ın "M. City'nin genç takımdan oyuncu almayıp 6 yedekle maça çıkması şaka gibi" sözlerine Guardiola’dan yanıt gecikmedi.

Guardiola: "O takımın hocası Neville olsa ve takımı dün maç yapmış olmasına rağmen bir oyuncusunu alıp kenarda oturtmama izin verse zamanımı boşa harcadığını düşünürdüm"

