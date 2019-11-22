Oyun ve Espor Gaming İstanbul’da

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriOyun ve Espor Gaming İstanbul’da
GerieSpor Oyun ve Espor Gaming İstanbul’da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

eSpor
22.11.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Oyun ve Espor Gaming İstanbul’da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oyun ve Espor Gaming İstanbul’da

Uluslararası oyun ve espor fuarı GIST, 30 Ocak – 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

Gaming İstanbul oyun ve espor fuarı, bu yıl 100 bin oyuncuyu ve oyun severi bir araya getiriyor. Türk oyuncular ve dünyanın dört bir yanından gelen oyun profesyonelleri, 30 Ocak – 2 Şubat arası Türkiye’nin “içinde oyun olan oyun fuarı” Gaming İstanbul’da buluşacak.

Toplam 18 bin 470 metrekare alanda düzenlenen Gaming İstanbul’da ziyaretçiler dünya devi oyun ve donanım firmalarının en yeni ürünleriyle tanışacak, ödüllü espor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla buluşacak ve dört gün boyunca oyun dünyasında yaşayacak. Ziyaretçiler, Gaming İstanbul içindeki alışveriş alanı, cosplay alanı, çocuk parkı ve serbest geliştirici alanına da giriş hakkına sahip olacak.

GIST 2020’de bu yıl ilk defa mobil oyunlara özel “Mobil Oyun Alanı” da olacak. Mobil oyun firmaları, yeni oyunlarını bu alanda oyunseverlerle buluşturacak. Bu alanda mobil oyun turnuvaları, mobil espor karşılaşmaları da düzenlenecek.  

Oyun sevenlerin olduğu kadar sektöre yön veren yerel ve global profesyonellerin de adresi olan Gaming İstanbul; oyun geliştirme, oyun tasarımı ve oyun pazarlaması gibi konulardaki bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir alan olma görevi görüyor. Seminer ve atölye çalışmaları ile kariyer planlarına katkı sağlıyor. Aynı zamanda oyun dünyasında kariyer yapmak isteyen ve hâlihazırda sektörde çalışan profesyonelleri ağırlayacak olan fuar onlara, sektörün önde gelen yerel ve global profesyonelleri ile toplantılara katılma, kendi işini tanıtma ve iş geliştirme fırsatı sunuyor.

Markalar ve firmalar, Gaming İstanbul’la 100 bin ziyaretçiye, 4.6 milyon takipçiye ve 23.9 milyon oyun severe erişme imkanı bulacak.

Redbull, Monster Energy, Aral Game, Overgame, Zocco’s, Bahçeşehir Üniversitesi, Turkish Airlines, Kuasar Bilişim Teknolojileri, Plus Clouds, Inlingo, Küçük Pixel Dükkanı, Unreal Games, Gram Games, Masomo gibi firmaların bulunduğu, yeni oyunların tanıtılacağı, birbirinden eğlenceli cihazların oyun severlerin beğenisine sunulacağı ve aynı zamanda ödüllü turnuvaların yapılacağı Gaming İstanbul ile ilgili tüm bilgilere www.gamingistanbul.com adresinden ulaşılabiliyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle