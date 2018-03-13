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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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eSpor Oyun ve dijital yaşam festivali binlerce oyun severi buluşturdu
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Sıradaki Haber:Gördüğüm en samimi festival!

eSpor
13.03.2018 - 11:14, Son Güncelleme:

Oyun ve dijital yaşam festivali binlerce oyun severi buluşturdu

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Oyun ve dijital yaşam festivali binlerce oyun severi buluşturdu

Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali hafta sonunda dijital oyun severleri bir araya getirdi.

Oyun turnuvaları, teknolojilerinin bulunduğu ve dijital dünyanın fenomenlerinin de katıldığı turnuvayı iki gün boyunca 3 bin kişi ziyaret etti.

10-11 Mart tarihlerinde Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center'da düzenlenen Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali tüm dünyayı peşinden sürükleyen fenomen oyunları bir araya getirdi.

Festivalin ilk günü, tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends (LoL) turnuvasıyla başladı. LoL oyuncuları ve takımları, oyunda yeteneklerini göstermek üzere ‘Sihirdarlar Vadisi’nin şampiyonu olmak için festivaldeki yerini aldı. Toplam 16 takımın kıyasıya bir mücadele verdiği turnuvayı kazanan ekip Portakallar oldu.

İkinci gün ise PlayerUnknown's Battlegrounds turnuvasında e-gaming şöleni yaşandı. 392 takım arasından eleme yöntemiyle turnuvaya katılmaya hak kazanan 16 takım, çok oyunculu hayatta kalma oyununda Ada’nın en iyisi olmak için yarıştı. Global turnuva kurallarına göre yapılan Player Unknown Battlegrounds PUBG turnuvasını kazanan takım “Dark Passage Dominos” oldu. Takım yarışçılarından Efe Gedikali, Engin İnan İnanç, Can Serhat Gecebakan, Deniz Daşçı, Buğrahan Şevke kupayı kaldırdı.

Turnuvaların yanı sıra festivalde oyun severler hayranı oldukları oyuncu ve fenomenlerle tanışma imkanı, en yeni oyunları ve oyun teknolojilerini deneyimleme şansı da yakaladı. Cem Bölükbaşı, ZeeooN, Levo, Mirai, Thaldrin, Mithrain gibi fenomenler de festivalin katılımcıları arasındaydı. YouTube’da yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan Duygu Köseoğlu festivalde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Emre Tilev’in sunuculuğunda gerçekleştirilen FIFA Turnuvası büyük ilgi gördü. Sergen Yalçın ve Emre Kayır’ın yaptığı maçın galibi Sergen Yalçın oldu. İlk yarı 1-1 sona ererken maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Sergen Yalçın sahadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

E-SPOR DÜNYASININ BÜYÜKLERİ SEÇİLDİ

Spor Arena jürisi ve katılımcıların oylarıyla “Teknosa Oyunun Büyükleri” festivalin ilk günü ödüllerine kavuştu. Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Bora Koçyiğit, BAUSuperMassive Takım Sahibi Hakan Baş, Space Soldiers Takım Sahibi Bünyamin Aydın, Spor Arena Espor Yazarı Koray Durkal ve Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın jüri olduğu yarışmada halk oylaması ve jürinin kararıyla ‘en iyiler’ belirlendi. Yarışmada seçilen ‘Teknosa Oyunun Büyükleri’ ise şu şekilde oldu:

Yılın Oyun Trailer’ı: Call of Duty

Yılın Oyun Müziği: League of Legends

Yılın Oyun Cosplay’i: Mirai (Miray Songün)

Yılın Çıkış Yapan Oyunu: PlayerUnknown's Battlegrounds - PubG

Yılın E-Spor Karşılaşması: Fenerbahçe 1907-BauSupermassive (2018 TBF Finali)

Yılın Youtuber’ı: Easter Games TV

Yılın Twitch Yayıncısı: Jahrein

Yılın Spor Sunucusu: Kaan Kural

Yılın E-Sporcusu: Xantares

Yılın PubG Oyuncusu: Mithrain (Team Bosphorus)

Yılın LoL Oyuncusu: Thaldrin (Fenerbahçe 1907)

Yılın E-Spor Takımı: Fenerbahçe 1907

Jüri Özel Ödülü: Cem Bölükbaşı (G2)

Yapı Kredi Play, Teknosa, Migros, Coca-Cola, n11.com, ByNoGame, Burger King, Kahve Dünyası, MedyaNet, Flank Esports sponsorluğunda hayata geçen Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’ni iki günde 3 bin kişi ziyaret etti.

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