Oyun tasarımı için güçlerini birleştirdiler

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Netmarble Türkiye işbirliğinde, daha kaliteli oyun geliştirmek isteyenlere hizmet etmek amacıyla Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi – DEPARK bünyesinde İzmir’in ilk Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası’nın kurulması ile ilgili protokol imzalandı. Törende, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ve Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek protokolü imzaladı.

Yapılan anlaşma kapsamında eğitim-öğretim konuları veya karşılıklı ilgileri çerçevesinde, her iki kurumun uzmanları, öğretim üyeleri, yardımcıları, araştırmacıları, öğrencileri ve ekosistem paydaşları arasındaki ilişkileri teşvik etmek amaçlanıyor. Ayrıca araştırma çalışmalarının kamuya mal olan sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışları, toplumsal değişim ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak hedefleniyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında mobil oyun yazılımı, geliştiriciliği, yayıncılığı, buna bağlı araştırma ve projelerin geliştirilmesi, karşılıklı eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi ve ortak etkinliklerin proje niteliğinde tasarlanması ve uygulanması da yer alıyor.

Yetenekli ve yaratıcı kişileri buluşturacak merkez

Türkiye’de özellikle mobil alandaki yerel oyun stüdyolarını, oyun geliştiricilerini desteklemek için çalıştıklarını belirten Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, “Merkezi Kore’de bulunan Netmarble dünyanın en büyük ve en değerli oyun şirketlerinden biri. 4 binin üzerinde çalışanımız var. Dünyada 100 milyonlarca kişi oyunlarımızı oynuyor. Dünyanın büyük oyun firmaları arasında Türkiye’de yerleşik ofisi olan, operasyon yürüten tek firmayız. Türkiye, Netmarble açısından Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin bir merkezi konumunda. Bizim açımızdan çok önemli ve çok değerli bir proje. İzmir’in hem yaratıcı kişileri hem de geliştiricilerini buluşturan önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum. Bunu da oyun sektörüne kanalize etmek ve buradan global başarılara ulaşabilecek oyun projeleri çıkarmak mümkün” dedi.

2023 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar

Türkiye’den bugüne kadar büyük ölçekte başarılara imza atmış oyun firmaları çıktığını söyleyen Özistek, şunları ekledi: “Türkiye’de özellikle küçük ve orta büyüklükteki oyun firmalarının sayısı ve yetkinlikleri anlamında bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bu tip projeler buna büyük katkı sağlayacak ve Türkiye’nin önünü açacaktır. Sadece sanayi ve üniversite işbirliği değil aslında siyaset de burada önemli bir rol oynuyor. 2023 bilişim ihracatı hedefimiz 1 milyar dolar. Oyun desteklenmesi gereken 4 ana sektörden biri. Oyun tek başına Türkiye’nin 2023 bilişim ihracatı hedefini tutturabilir. Vakit henüz geç değil. Çok iyi bir oyunu bir-bir buçuk senede geliştirip, dünya pazarlarıyla buluşturup, tek başına 1 milyar dolar ihracat yapabiliriz. Onun için bu tip önemli işbirliklerinin önümüzü açacağını, İzmir’e de coğrafi anlamda çok katkısı olacağını düşünüyorum.”

Dokuz Eylül Üniversitesi geleceğin dijital dünyasında

İmza töreninde konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik ise, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, geleceğin dijital dünyasında yer almaya önem verdiklerini, dijital oyun pazarının ciddi bir istihdam ve katma değer sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, “Yeni işbirlikleri yaparak bilişim sektörünün kılcal damarlarını genişletecek projelerimizi yeni iş modelleriyle geliştirmeye gayret ediyoruz. Üniversite sanayi işbirliğini Silikon Vadisi düzeyinde gerçekleşmesini; sektöre rol model olacak girişimlerin ve sektör içi konsolidasyonların artması gerektiğini düşünüyoruz. Hem insan kaynakları hem de teknik altyapının hızla geliştirilmesi açısından bunun önemli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Heyecan verici bir başlangıç yapacağız

Üniversite üst yönetimi olarak Endüstri 4.0’a dayalı her türlü iş modelini desteklediklerini projelerini bunun etrafında şekillendirdiklerini belirten DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, şöyle konuştu:

“Dönüşümü sağlayacak her türlü iradeyi de ortaya koyuyoruz. Bir süre önce elektronik aygıtların dizaynından animasyon karakterlerin oluşturulmasına, dijital müzecilikten film platosuna kadar birçok özgün projemizi açıklamıştık. Şimdi bunları yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Üniversitemizin markasıyla dijital dünyaya da imza atmak istiyoruz. Bu doğrultuda dijital oyun sektöründe mobil uygulamalardan PC ve konsol oyunlarına kadar geniş bir alanda çalışma yapmayı planlıyoruz. Bugün burada DEPARK ile Netmarble arasında imzalayacağımız bu protokolle de mobil oyun yazılımı geliştiriciliği konusunda yepyeni ve heyecan verici bir başlangıç yapacağız. Böylece DEPARK bünyesinde dijital oyun alanında üniversitemiz, hem kuluçka merkezi hem de Ar-Ge çalışmalarına destek olacak bir iş ortağı olarak hareket edecek.”

DEPARK Nedir?

DEPARK A.Ş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile kurulmuş Dokuz Eylül Üniversitesi’nin teknoloji geliştirme bölgesidir. Bünyesinde faaliyet gösteren 130’u aşkın firmaya ev sahipliği yaparak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe ve İnciraltı kampüslerinde faaliyet göstermektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte “Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO)” birimini, İzmir Kalkınma Ajansı destekli güdümlü proje olarak “İzmir Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı (Bioİzmir)” projesini, İzmir Kalkınma Ajansı destekli “Dokuzgen Bilişim Kampüsü: Şehrim Kampüsüm” projesini ve TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında girişimcilik ekosistemini eş zamanlı kritik girişimler olarak bünyesinde barındırmaktadır.

DEPARK, mali ve hukuki destekler, FSHM yönetimi, üniversite – sanayi işbirliği, kuluçka-ön kuluçka, teknik danışmanlık, proje geliştirme, pazarlama için gereken rehber hizmetlerini DETTO işbirliği ve kendi uzman ekipleri ile sunmaktadır. DEPARK bünyesinde 12000 metrekarenin üzerinde ofis alanı, lojistik konum avantajları, 8 toplantı salonu ile 1100’ü aşkın istihdama ev sahipliği yapan 120’u aşkın firmaya Ar-Ge ve inovasyon hizmetleri sunmaktadır.

DETTO Nedir?

Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO), (TÜBİTAK 1513) teknoloji transfer ofisleri destekleme programı kapsamında bilginin ve yeniliğin üretilip toplumun faydasına yönelik ticarileşebilir teknolojik ürün ve hizmete dönüştürülmesine, etkin bir üniversite - sanayi işbirliği mekanizmasının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için; Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve ticarileşme alanlarında çalışan bir oluşumdur.

DETTO’da Hangi Hizmetlere Ulaşılabilir?

TÜBİTAK 1513 Projesi kapsamında kurulan DETTO, DEPARK ve DEÜ aracılığı ile üniversite – sanayi işbirliğinin Ar-Ge ve inovasyon tabanlı gelişimi için beş ana alanda destek hizmeti sunmaktadır.

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim

Proje Destek

Üniversite Sanayi İşbirliği

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Şirketleşme ve Girişimcilik (önkuluçka ve kuluçka hizmetleri)

DETTO bu hizmetleri dört ana hedef kitle için sunmaktadır.

Araştırmacılara Yönelik Hizmetler

Sanayiye Yönelik Hizmetler

Girişimcilere Yönelik Hizmetler

Öğrencilere Yönelik Hizmetler