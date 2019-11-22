Oyun oynayan gençlerin yeni kazancı kripto para

Akıllı telefonların daha güçlü işlemcilere sahip olması ve yüksek hızlı internet ile dijitalleşen oyun sektörü 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüme gösterdi. Oyun sektörü için 2019 yılında 152 milyar doların üzerinde harcama yapıldı. Dijital oyun kategorisinin büyük ilgi görerek büyümesiyle birlikte dünya genelinde sayıları iki milyar 500 bine ulaşan online oyuncular için yeni fırsatlar doğmaya başladı.

Bu fırsatlar içerisinde ‘streaming’ platformları aracılığıyla oyuncuların oyun oynarken para kazanması ön plana çıkmaya başladı. Gün geçtikçe daha da dijitalleşen sektörde en popüler streaming platformu olan Twitch ‘bağış’ kültürü ile ön plana çıkıyor. Oyun yayıncıları Twitch üzerinden kripto paralar ile bağış topluyor.

Oyuncular artık değeri sabit kripto para kazanıyor

İnternetin itici gücü olarak tanımlanan blokzincir teknolojisi sayesinde birçok sektör dijitalleşerek daha hızlı, güvenli ve şeffaf ödeme yöntemlerine yöneliyor. Blokzincir tabanlı yeni nesil ödeme yöntemi MenaPay’in son güncellemesi ile izleyicilerin artık 3 milyon 700 bin yayıncının bulunduğu Twitch platformunda sabit kripto para ile saniyeler içinde bağış yapmasına olanak sağladığını duyurması ise bu beklentilerin boşa çıkmayacağının en çarpıcı örneklerinden biri oldu. MenaPay’in banka bağımsız mobil uygulamasında ödeme ve para transferi işlemleri değeri değişmeyen kripto para birimi MenaCash ile gerçekleşiyor.

MenaPay yayıncılar ve oyuncular için en ideal sistemi sunuyor

MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş, MenaPay olarak en ideal bağış sistemi olma yolunda çok önemli adımlar attıklarını söyledi. Şenkardeş konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Oyunların gerçek zamanlı izlenebilmesi için kullanılmaya başlanan bir platform olan Twitch üzerinden büyük turnuvalara, e spor karşılaşmalarına, bireysel oyunlara ve oyunlarla ilgili sohbetlere ulaşılabiliyor. Yayıncılar ile iş birliği programı sürdüren Twitch reklam gelirlerini popüler yayıncılar ile paylaşma amacı taşıyor. Twitch’in yayıncılara kazandırdığı gelir konusunda rakiplerine kıyasla en büyük avantajı izleyicilerinin “bağış” kültürüne sahip olması. İzleyiciler, içeriğini beğendikleri yayıncıların bağış sayfalarına girip çeşitli miktarlarda bağış yapıyorlar ve bunun karşılığında bazen çeşitli avantajlar, bazen de söz konusu yayıncıyla iletişim kurmak için diğer izleyicilerin arasından sıyrılma şansı elde ediyorlar.”

“Bu bağış sisteminin yapısı yayıncının tercihine bırakılmış durumda olmakla birlikte, genelde PayPal ya da Twitch Bit sistemi benzeri servisler tercih edilmektedir. MenaPay, bunlar ve benzeri sistemlerin arasından yükselerek, bütün yayıncılar için en ideal bağış sistemi olma yolunda ilerliyor.”

“MenaPay chargeback riskini ortadan kaldırarak yayıncıların gelir kaybının önüne geçiyor. Düşük komisyon oranları ve stabil kriptopara birimi MenaCash ile hem yayıncılara hem de bağışçılara avantaj sağlayacak ucuz ve zahmetsiz bir para transferi sistemi. MenaPay, para transferi için QR kodlar veya kullanıcı adları kullanır. Basit ve kullanıcı deneyimi açısından kusursuz olan bu sistem, bağışçıları kullanımı kolay bir para transferi sayfasına yönlendirerek transferin hızlıca tamamlanmasını sağlıyor.”