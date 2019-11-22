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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
22.11.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Oyun oynayan gençlerin yeni kazancı kripto para

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Oyun oynayan gençlerin yeni kazancı kripto para

Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA Bölgesinin ilk blokzinciri (Blockchain) tabanlı ödeme sistemi MenaPay Twitch platformunda sabit kripto para ile bağış yapılmasına olanak sağlıyor.

Akıllı telefonların daha güçlü işlemcilere sahip olması ve yüksek hızlı internet ile dijitalleşen oyun sektörü 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüme gösterdi. Oyun sektörü için 2019 yılında 152 milyar doların üzerinde harcama yapıldı. Dijital oyun kategorisinin büyük ilgi görerek büyümesiyle birlikte dünya genelinde sayıları iki milyar 500 bine ulaşan online oyuncular için yeni fırsatlar doğmaya başladı.

Bu fırsatlar içerisinde ‘streaming’ platformları aracılığıyla oyuncuların oyun oynarken para kazanması ön plana çıkmaya başladı. Gün geçtikçe daha da dijitalleşen sektörde en popüler streaming platformu olan Twitch ‘bağış’ kültürü ile ön plana çıkıyor. Oyun yayıncıları Twitch üzerinden kripto paralar ile bağış topluyor.

Oyuncular artık değeri sabit kripto para kazanıyor

İnternetin itici gücü olarak tanımlanan blokzincir teknolojisi sayesinde birçok sektör dijitalleşerek daha hızlı, güvenli ve şeffaf ödeme yöntemlerine yöneliyor. Blokzincir tabanlı yeni nesil ödeme yöntemi MenaPay’in son güncellemesi ile izleyicilerin artık 3 milyon 700 bin yayıncının bulunduğu Twitch platformunda sabit kripto para ile saniyeler içinde bağış yapmasına olanak sağladığını duyurması ise bu beklentilerin boşa çıkmayacağının en çarpıcı örneklerinden biri oldu. MenaPay’in banka bağımsız mobil uygulamasında ödeme ve para transferi işlemleri değeri değişmeyen kripto para birimi MenaCash ile gerçekleşiyor.

Oyun oynayan gençlerin yeni kazancı kripto para

MenaPay yayıncılar ve oyuncular için en ideal sistemi sunuyor

MenaPay CEO’su Çağla Gül Şenkardeş, MenaPay olarak en ideal bağış sistemi olma yolunda çok önemli adımlar attıklarını söyledi. Şenkardeş konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Oyunların gerçek zamanlı izlenebilmesi için kullanılmaya başlanan bir platform olan Twitch üzerinden büyük turnuvalara, e spor karşılaşmalarına, bireysel oyunlara ve oyunlarla ilgili sohbetlere ulaşılabiliyor. Yayıncılar ile iş birliği programı sürdüren Twitch reklam gelirlerini popüler yayıncılar ile paylaşma amacı taşıyor. Twitch’in yayıncılara kazandırdığı gelir konusunda rakiplerine kıyasla en büyük avantajı izleyicilerinin “bağış” kültürüne sahip olması. İzleyiciler, içeriğini beğendikleri yayıncıların bağış sayfalarına girip çeşitli miktarlarda bağış yapıyorlar ve bunun karşılığında bazen çeşitli avantajlar, bazen de söz konusu yayıncıyla iletişim kurmak için diğer izleyicilerin arasından sıyrılma şansı elde ediyorlar.”

“Bu bağış sisteminin yapısı yayıncının tercihine bırakılmış durumda olmakla birlikte, genelde PayPal ya da Twitch Bit sistemi benzeri servisler tercih edilmektedir. MenaPay, bunlar ve benzeri sistemlerin arasından yükselerek, bütün yayıncılar için en ideal bağış sistemi olma yolunda ilerliyor.”

“MenaPay chargeback riskini ortadan kaldırarak yayıncıların gelir kaybının önüne geçiyor. Düşük komisyon oranları ve stabil kriptopara birimi MenaCash ile hem yayıncılara hem de bağışçılara avantaj sağlayacak ucuz ve zahmetsiz bir para transferi sistemi. MenaPay, para transferi için QR kodlar veya kullanıcı adları kullanır. Basit ve kullanıcı deneyimi açısından kusursuz olan bu sistem, bağışçıları kullanımı kolay bir para transferi sayfasına yönlendirerek transferin hızlıca tamamlanmasını sağlıyor.”

 

 

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