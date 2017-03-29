Oyun masasındaki ilginç detay!

Sarı lacivertli takımın oyun evine yaptığımız ziyaret sırasında fark ettiğimiz bu ilginç detay, Thaldrin’in önemli başucu kitaplarından biri.

Üst koridorun en başarılı isimlerinden biri olan Thaldrin, New York Times Bestseller, The Wall Street Journal, NPR, Audible ve Amazon tarafından yılın en iyi kitaplarından biri olarak gösterilen Elon Musk ile dijital dünyadaki bakış açısına da farklı bir yön veriyor.

Elon Musk kimdir?

1971 doğumlu genç bir girişimci olan Elon Musk, dünyadaki otomotiv, uzay-havacılık ve enerji sektörlerindeki yerleşik düzene meydan okuyan sıra dışı bir karakter. Elon Musk, X.com ve PayPal’in kurucularından ve sonraki dönemde Tesla ile sadece elektrikle giden 500 km menzilli ve 100km/sa hıza sadece 2,9 saniyede çıkan muhteşem otomobiller üretti. SpaceX ile uzay taşımacılığının maliyetlerini çok büyük oranda düşürerek dünya devlerine meydan okudu ve yakın gelecekte Mars’a insan yollayabilecek en muhtemel şirketi yarattı. Ayrıca ABD’deki en büyük güneş enerjisi şirketi SolarCity’nin en büyük ortağı ve başkanı. Ashlee Vance, 300’e yakın insanla konuşarak ve Elon Musk ile 30 saatten fazla birebir görüşme yaparak bu çarpıcı ve ilham verici hayat hikâyesini okurlarla buluşturdu.