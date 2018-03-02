Oyun dünyasının kadınları İstanbul’da buluşuyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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eSpor
02.03.2018 - 10:17, Son Güncelleme:

Oyun dünyasının kadınları İstanbul’da buluşuyor

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Dijital oyun endüstrisinde kadınların oyuncu olarak değil yenilikçi ve yaratıcı fikirleriyle yer almasını sağlamak amacıyla OYUNDER bünyesinde kurulan Women In Games, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir etkinlik düzenliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Magnet’te, 03-04 Mart 2018 tarihleri arasında seminer, konferans ve atölye çalışmalarından oluşan toplantı gerçekleştirilecek. Etkinliğe, oyun sektöründe yer almak isteyen 80 kadın öğrenci katılarak geliştiriciler, yapımcılar, tasarımcılarla bir araya gelecek.

Women in Games Türkiye Kurucusu Simay Dinç, oyun endüstrisinin; bilgisayar oyunu senaristliği, oyun kurgusu uzmanlığı, oyun tasarımcılığı, oyun ara yüzü tasarımcılığı ve geliştiriciliği, oyun programlama ve kodlama uzmanlığı, oyun yapımcıları ve oyun yayıncılığı, alt kategorilerini içeren yaratıcılık temelli çok disiplinli bir çalışma sahasına sahip olduğunu aktardı.

Oyun üretiminde kadın

Dünyada dijital oyun endüstrisinin 110 milyar dolarlık bir sektör olduğuna, bunun 46 milyar dolarının ise mobil oyunların oluşturduğunu belirterek, “Mobil oyun sektörü her geçen gün hızla büyüyor. Özellikle mobil oyuncularının yüzde 51’i kadın ama oyun üreten kadınların oranı yüzde 23 seviyesinde. Kadınlar oyunu tüketiyor ama Neden üretmiyor? Türkiye’de çok az kadının ve genç kızın oyun endüstrisinde kariyer yapmayı düşünmesi bizim için sorun haline gelmişti. Bu sorunu çözebilmek ve geleceği birlikte tasarlayabilmek için Women in Games Türkiye ekibi olarak bu tür konferanslar düzenliyoruz.” dedi.

Oyun sektöründe kariyer yapmak isteyenler

Simay Dinç ayrıca dünyada yeni bir ekonomik dil oluştuğuna dikkat çekerek, nitelikli iş gücü ortamını yaratmak kadınların da sorumluluğunda olduğunu sözlerine ekledi. Dinç şöyle devam etti:

“Oyun sektörün de kariyer yapmayı hedeflemiş kadınlar, kadın girişimciler, karakterlerini, eserlerini, tecrübesini veya teknik kapasitesini sektör paydaşları ile paylaşmak isteyenleri, dijital sanatı merak eden, ilgi duyan ve bir parçası olmak isteyen öğrencileri öğrenmeye, paylaşmaya, ilham olmaya bekliyoruz. Dileyenler eğitimlerimizi ve etkinliklerimizi www.wing.oyunder.org’tan ya da Women in Games Türkiye’nin Facebook sayfasından takip edebilirler. 8 Mart Dünya Kadınlar gününe ithafen 3-4 Mart’da ITU Magnet’de Türkiye’nin dört bir yanından gelecek 80 kadına oyun tasarımı, geliştirme, karakter tasarımı gibi eğitimler sektörün öncü şirketlerinin profesyonelleri tarafından verilecektir. Dijital oyun dünyasının bir parçası olmak isteyen herkesi bekliyoruz.”

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