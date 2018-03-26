Oyun dünyasında büyük devrim!
Blizzard, Epic Games, Twitch ve Xbox gibi büyük şirketlerin de içerisinde bulunduğu 30 kuruluş, online oyunlarda bulunan kötü davranışları azaltmak ve daha sağlıklı bir ortam yaratmak için Fair Play Birliği'ni kurdu.
Birlik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çevrimiçi oyunlarda daha adil olmak, oyuncu davranışlarıyla ilgili farkındalık yaratmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için 30 şirketi kapsayan bir girişimi başlattık.” ifadelerine yer verildi.
Fair Play Birliği'ne (Fair Play Alliance) katılan şirketler:
Blizzard Entertainment, Inc.
CCPGames
Corillian
Discord Inc.
Epic Games, Inc.
Flaregames
Huuuge Games
Intel Corporation
Kabam
Kefir
Ker-Chunk Games
Mixer
Owlchemy Labs
Playrix
Radial Games
Riot Games
Roblox Corporation
Rovio Entertainment Corp.
Space Ape Games
Spirit AI, Ltd.
Supercell
Two Hat
Unity Technologies
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