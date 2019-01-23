Oyun dünyası ikinci kez İstanbul'da buluşacak
23 – 27 Ocak tarihleri arasında Forum İstanbul'da gerçekleştirilecek Gaming Forum 2 etkinliği, oyun dünyasını ikinci kez aynı çatı altında buluşturacak.
Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek Gaming Forum etkinliği kapsamında her yaştan oyun severin yanı sıra Necati ”Zeonnn” Akçay, Ferit “Wtcnn” Karakaya, Cantuğ “Unlost” Özsoy ve Berke ”Thaldrin” Demir gibi oyun dünyasının ünlü isimleri de Forum İstanbul'da buluşacak.
“Bi'başka oyuna hazır ol” sloganıyla düzenlenen Gaming Forum 2 kapsamında Forum İstanbul'un büyük küçük tüm ziyaretçilerinin ilgisini çekecek unutulmaz deneyim alanları hazırlanıyor. Gerçek bir top havuzuna girecek minik ziyaretçileri, havuzun çevresini saran dijital duvarlardaki objeleri vurmaya çalışacakları unutulmaz bir oyun bekliyor. Yetişkinler için de nefes kesen bir sanal gerçeklik deneyimi hazırlayan Forum İstanbul, en cesur ziyaretçilerini bu özel alana davet ediyor. Forum İstanbul Gaming Forum 2 kapsamında katılımcılar ayrıca CS:GO, Fortnite, PUBG, FIFA19 gibi oyunları deneyimleme ve turnuvalarda yarışma imkanı bulacak.
En iyi Cosplay'e 5 bin TL hediye!
Gaming Forum 2 kapsamında “çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun ve kitap karakterlerinin taklit edildiği kostüm ve performans sanatı” anlamına gelen Cosplay alanında bir yarışma düzenleyen Forum İstanbul, en iyi Cosplay'e tam 5.000 TL ödül verecek. 27 Ocak 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek finalde birinciyi belirleyecek jüri, yine alanında öncü isimlerden oluşuyor: Enhar Güreşçi, Melodi Kızılgün ve Eda Karadoğan.
Konuyla ilgili konuşan alışveriş merkezi müdürü Tuğrul Cömert şunları söyledi: “Gaming Forum'u geçen yıl hayata geçirdiğimizde amacımız oyun dünyası için geleneksel bir buluşma ve deneyim imkânı yaratmaktı. İkinci yılımızda geldiğimiz noktadan çok mutluyuz. Türkiye, dünyada oyun oynamayı en çok seven ülkelerden biri ve etkinliğimizin gördüğü ilgi de bunun somut bir yansıması. Gaming Forum'un, zaman içinde oyun dünyasının önemli etkinliklerinden biri olmasını hedefliyoruz. Katılımcıların oyuna geldiği, hoşça vakit geçireceği ve yeni oyun ve teknolojileri deneyimleyeceği bu etkinliğe herkesi bekliyoruz.''
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