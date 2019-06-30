"Oynatmayacaksanız bırakın beni gideyim"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri"Oynatmayacaksanız bırakın beni gideyim"
GeriFutbol "Oynatmayacaksanız bırakın beni gideyim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
30.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Oynatmayacaksanız bırakın beni gideyim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Oynatmayacaksanız bırakın beni gideyim"

Enzo Roco, Beşiktaş yönetimine mesaj gönderdi.

Geçen sezon 10 maçta oynayabilen, Beşiktaş’ta şans bulamadığı için milli takıma da giremeyen Şilili savunma oyuncusu, yönetimle yaptığı görüşmede yeni teknik heyetin kendisi hakkında karar vermesini istedi.

BEŞİKTAŞ’ın geçen sezon Meksika’nın Cruz Azul ekibinden büyük umutlarla transfer ettiği ancak sadece 10 maçta şans bulabilen Enzo Roco, bu sezon da kulübeye mahkum kalmak istemiyor. Bir önceki kulübünün değişmez isimlerinden olan, Şili Milli Takımı’nda da forma giyen Roco, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek “Benim oynatmayacaksanız ayrılayım” dedi.

HOCA İSTERSE...

Şilili futbolcunun yapılan görüşmede “Geçen sezon neredeyse hiç forma şansı bulamadım. Milli Takım’da sürekli oynuyordum ancak Beşiktaş’ta oynayamadığım için bu yıl Copa America kadrosuna da alınmadım. İçinde bulunduğum durum kariyerime zarar vermeye başladı. Eğer yeni teknik direktör bana şans vermeyi düşünüyorsa kalayım. İstenmiyorsam ayrılmak istiyorum. Zaten beni isteyen kulüpler de var” dediği öğrenildi.

SON KARAR AVCI’NIN

Beşiktaşlı yöneticiler ise Roco’ya “Ayrılmak istiyorsan 5 milyon Euro bonservis bedeli getirmen gerek” derken, son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceğini ilettiler. 26 yaşındaki Roco geçen sezon çıktığı 10 maçın sadece 4’ünde ilk 11’de şans bulabilmişti. Roco, Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’a bir gol atmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Dünya devi Dorukhan'ın peşinde! 12 milyon... | Son dakika transfer haberleri...
Vincent Aboubakar transfer tamam! Türkiye'ye... | Son dakika transfer haberleri...
İşte Visca'nın yeni adresi! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
Bombalar patlıyor! Kadıköy'e yıldız yağacak... | Son dakika transfer haberleri...