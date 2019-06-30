"Oynatmayacaksanız bırakın beni gideyim"
Enzo Roco, Beşiktaş yönetimine mesaj gönderdi.
Geçen sezon 10 maçta oynayabilen, Beşiktaş’ta şans bulamadığı için milli takıma da giremeyen Şilili savunma oyuncusu, yönetimle yaptığı görüşmede yeni teknik heyetin kendisi hakkında karar vermesini istedi.
BEŞİKTAŞ’ın geçen sezon Meksika’nın Cruz Azul ekibinden büyük umutlarla transfer ettiği ancak sadece 10 maçta şans bulabilen Enzo Roco, bu sezon da kulübeye mahkum kalmak istemiyor. Bir önceki kulübünün değişmez isimlerinden olan, Şili Milli Takımı’nda da forma giyen Roco, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşerek “Benim oynatmayacaksanız ayrılayım” dedi.
HOCA İSTERSE...
Şilili futbolcunun yapılan görüşmede “Geçen sezon neredeyse hiç forma şansı bulamadım. Milli Takım’da sürekli oynuyordum ancak Beşiktaş’ta oynayamadığım için bu yıl Copa America kadrosuna da alınmadım. İçinde bulunduğum durum kariyerime zarar vermeye başladı. Eğer yeni teknik direktör bana şans vermeyi düşünüyorsa kalayım. İstenmiyorsam ayrılmak istiyorum. Zaten beni isteyen kulüpler de var” dediği öğrenildi.
SON KARAR AVCI’NIN
Beşiktaşlı yöneticiler ise Roco’ya “Ayrılmak istiyorsan 5 milyon Euro bonservis bedeli getirmen gerek” derken, son kararı teknik direktör Abdullah Avcı’nın vereceğini ilettiler. 26 yaşındaki Roco geçen sezon çıktığı 10 maçın sadece 4’ünde ilk 11’de şans bulabilmişti. Roco, Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’a bir gol atmıştı.
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