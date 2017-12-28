Oynamıyor ama iyi kazanıyor!

DÖRT kulüp değiştiren Schürrle (27) için ödenen bonservis bedeli 92.5 milyon euro. Onu alan kulüp ödediğinden daha fazlasına sattı. Bir tek Wolfsburg ödediğinden az aldı. Schürrle Mainz’da parladı. Burada attığı gollerle dikkatleri çeken futbolcu, Leverkusen’e transfer oldu. Leverkusen Schürrle’yi almak için Mainz’a 8.5 milyon euro ödedi. Golcü olarak alınan Schürrle, Leverkusen’de 65 maça çıktı. Sadece 18 gol atabildi. Fazla başarı göstermemesine rağmen İngiliz ekibi Chelsea, Schürrle’yi istedi. Chelsea, 2013 yılında Schürrle’ye karşılık 22 milyon euroyu gözden çıkardı. İngiliz ekibinde 44 maça çıkan Alman futbolcunun attığı gol sayısı 11’de kaldı. İki yıl sonra bu kez Wollfsburg Schürrle için devreye girdi.

DÜŞÜŞ YAŞADI

Yeşil beyazlılar Chelsea’ye beklenmedik bir ücret teklif etti. 32 milyon euro ödeyen Wolfsburg’un teklifini İngilizler kabul etti. Schürrle 2015 yılında tekrar Bundesliga’ya döndü. Yaklaşık 18 ay kaldığı Wolfsburg’da attığı gol sayısı 11 olmasına rağmen bu kez Dortmund futbolcunun peşine düştü. Wolfsburg’a 30 milyon ödeyen sarı siyahlı kulüp, golcü futbolcuyu renklerine bağladı. Schürrle Dortmund’da tam bir çöküş yaşadı. Sadece 15 maçta forma giydi. Attığı gol sayısı ise sadece iki. Dortmund beklediği performansı alamadığı Schürrle’yi satış listesine koydu. Schürrle’nin talibinin çıkıp çıkmayacağı ve ne kadar bedel ödeyeceği bilinmiyor.