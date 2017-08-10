OYNAMASINI ENGELLİYORLAR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, 222 milyon euro ödeyip aldığı Neymar'ı bir türlü oynatamıyor. Bunun sebebi ise Barcelona'nın henüz Brezilyalı yıldızın transfer sertifikasını Fransa Federasyonu'na göndermesi için İspanya Federasyonu'na izin vermemiş olması.

Neymar'ın bu sebepten dolayı pazar günü oynanacak Guingamp maçında da forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre yıldız oyuncunun pazar günü oynayabilmesi için gerekli evrakların İspanya Futbol Federasyonu tarafından cumartesi gecesine kadar Fransa Futbol Federasyonu'na ulaştırılması gerekiyor.

Ancak Katalan yöneticilerin transferine gönülsüz izin verdikleri Neymar'ın evraklarını, 15 gün içinde iletme hakkında sahip olduğu için bu süreyi sonuna kadar kullanabileceği kaydedildi.