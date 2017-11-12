Oyna, sözleşmeyi hak et!

GALATASARAY’da kapılar iç transfere kapalı!

Sarı kırmızılı kulüpte ara transferde izlenecek yol haritası belirlenmeye başlanırken önemli bir karara imza atıldı.

Ocak ayında 2-3 oyuncuyu daha kadroya katmayı planlayan planlayan Galatasaray’da iç transferde ise adım atılmayacak.

Sezon sonunda kontratı sona erecek Yasin Öztekin, Koray Günter, Eray İşcan ile birlikte Sinan Gümüş için Ocak’ta bir girişimde bulunulmayacak!

İYİ OYNAYAN KAZANIR

Hem Tudor hem de Galatasaray yönetimi 4 futbolcu için ara transfer döneminde yeni sözleşme fikrine sıcak bakmadı. Ocak ayında iç transferde hiçbir oyuncu ile sözleşme imzalamayacak olan Galatasaray yönetimi, kararını Mayıs ayında verecek.

Sarı kırmızılılar ‘Oyna, kontratı öyle al’ felsefesi ile hareket edip bu 4 oyuncunun performansına göre kararını verecek.