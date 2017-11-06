Öyle bir tırmanıyor ki! Cenk Tosun...

Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunda gelen ve ilk 2 sezonunda yabancı forvet oyuncuların gölgesinde kalan Cenk, geçen sezondan itibaren yakaladığı istikrarı sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncu, son 2 sezonda hem daha çok süre buldu hem daha çok gol attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk 2 sezonunda resmi maçlarda toplam 26 gol atan Cenk, birinci forvet olarak değerlendirildiği sonraki 2 sezonda daha etkili bir performans sergiledi.

Cenk Tosun, geçen sezondan bu yana görev aldığı karşılaşmalarda toplam 34 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş kariyerindeki ikinci bölümünde şimdiye kadar 15 maça çıkan Cenk, bu sezonun sonuna kadar gollerini artırma fırsatını elinde bulunduruyor.



- Şansını iyi değerlendirdi



Beşiktaş'taki ilk sezonunda Demba Ba'nın arkasında kalan ve 2015-2016 sezonunda da Mario Gomez'in alternatifi olarak şans bulabilen 26 yaşındaki oyuncu, son 2 sezonda ise takımının önemli parçalarından biri oldu.

Teknik direktör Şenol Güneş'in geçen sezon daha fazla şans vermeye başladığı Cenk, etkili oyunuyla kendini gösterdi. 2015-2016'da ligde 20 gol atarak kariyerinin en etkili performanslarından birine imza atan Cenk, Avrupa kupalarında da 4 kez gol sevinci yaşadı.

Cenk Tosun, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı takımın oynadığı 16 resmi karşılaşmada şimdiden 10 gole ulaştı. Ligde 5 kez gol sevinci yaşayan Cenk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 ve Süper Kupa'da 1 defa rakip fileleri havalandırdı.



- Son maçlarda daha etkili oldu



Cenk, bu sezonki son maçlarda daha etkili bir oyun sergiledi.

Beşiktaş'ta sezon başından beri görev aldığı ilk 9 maçta sadece 4 gol atabilen Cenk Tosun, son 6 karşılaşmada ise 6 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin yaptığı son 6 maçta sadece Medipol Başakşehir mücadelesini boş geçen Cenk, üst üste 3 resmi karşılaşmada takımına gol kazandırdı.



- 60 gole ulaştı



Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig'de Göztepe ile oynanan karşılaşmada attığı golle Beşiktaş kariyerinde 60. kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligde takımına 38 gol kazandıran Cenk Tosun, Avrupa kupalarında 11 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli oyuncu, Türkiye Kupası'nda 10 ve Süper Kupa'da 1 gole umza attı.



- Önce Aboubakar, sonra Negredo



Beşiktaş'taki ilk sezonunda Demba Ba'nın, ikinci döneminde de Gomez'in yedeği olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla son 2 sezonda ise performansıyla yabancı forvetleri yedekte tuttu.

Geçen sezon Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın önünde yer alan Cenk, 2017-2018'de ise Alvara Negredo'nun yerine ilk 11'de şans buldu.



- Sadece 1 maç kaçırdı



Cenk Tosun, son 2 sezondaki istikrarıyla da dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon şimdiye kadar sadece 1 maç kaçırdı. Beşiktaş'ın Kardemir Karabükspor ile yaptığı maçta kadroda olmasına rağmen forma giymedi. Siyah-beyazlı ekibin, oynadığı diğer 10 karşılaşmada görev alan Cenk, Avrupa kupalarındaki 4 maçta da şans buldu. Cenk Tosun, sezon başındaki Süper Kupa'da da takımını yalnız bırakmadı.

Geçen sezon cezası nedeniyle sadece 1 lig maçını kaçıran Cenk, Avrupa kupalarındaki mücadelelerin tamamında yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yedek oyuncuları genelde oynattığı Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez sahaya çıkan siyah-beyazlı oyuncu, Süper Kupa maçında da şans buldu.



- Cenk Tosun'un istatistikleri



Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'taki istatistikleri şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Gol

2017-2018 Süper Lig 10 5

Avrupa 4 4

Süper Kupa 1 1

2016-2017 Süper Lig 33 20

Avrupa 12 4

Süper Kupa 1

Türkiye Kupası 1

2015-2016 Süper Lig 29 8

Avrupa 6 2

Türkiye Kupası 8 7

2014-2015 Süper Lig 18 5

Avrupa 8 1

Türkiye Kupası 2 3