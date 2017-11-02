Öyle bir teklif yaptılar ki! Yusuf Yazıcı...

Trabzonspor’un ‘yeni starı’ Yusuf Yazıcı, performansıyla Avrupa devlerini peşine taktı. Son olarak Galatasaray karşısında döktüren ve attığı golle dikkat çeken 20 yaşındaki yeteneğe en ciddi teklif Premier lig ekibi Arsenal’den...
Kısa süre önce Bordo-Mavililer’e 13.5 milyon Euro’luk teklifte bulunan İngiliz devi, Trabzon’un 20 milyon Euro istemesi üzerine teklifini yükseltti. Yusuf’u kaçırmak istemeyen Arsenal’in 15 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi. Öte yandan milli yıldızla Bayern Münih, Atletico Madrid, Monaco, Milan ve Sevilla’nın da ilgilendiği belirtildi. (Habertürk)