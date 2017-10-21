Öyle bir skor söyledi ki! 1'e 80...

Ahmet Çakar, pazar akşamı Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanacak derbinin büyük çekişmeye sahne olacağını iddia etti.
Skor tahmininde de bulunan Çakar, maçın 1-1 sona ereceğini söyledi.
Golleri atacak isimlerin de Feghouli ve Neto olacağını belirten Ahmet Çakar'ın müthiş iddiasının oranı ise müthiş...
Ahmet Çakar'ın derbi tahminlerinden yola çıkarak iddaa oranlarına başvurduk ve ortaya bir hayli cazip bir tablo çıktı...
Ahmet Çakar'ın derbi tahminine göre skor 1-1. Bunun karşılığı da 1'e 5...
Feghouli gol atar 1'e 20 ve Neto gol atar şıkkı ise 1'e 8 oran veriyor.
Bu oranların toplamı da 1'e 80... Ahmet Çakar'a güvenen, bir anlamda cebini de dolduracak. (Sporx)