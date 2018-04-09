Öyle bir şey yaptılar ki, alay konusu oldular!
İspanya La Liga'da oynanan Madrid derbisinde yaşanan olay, günün konusu oldu. Gazeteler ‘Real Madrid tribünlerinde felaket’ başlıkları attı.
Madrid derbisi öncesi Real Madrid taraftarlarının özenle hazırladığı koreografi tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Maç başlamadan önce çalınan marş sırasında başlayan koreografi ortaya çıktığında hiç kimse bir şey anlamadı.Ortaya çıkan manzara bir mesaj mıydı, fotoğraf mı, yoksa başka bir şey mi?
KİMSE BİR ŞEY ANLAMADI
Santiago Bernabeu tribünlerini dolduran Real Madrid taraftarlarının bazıları tembellik yapınca koreografiden anlamsız bir görüntü oluştu.Taraftarların ilgisiz kalması sonucu oluşan görüntü İspanyol basınında günün konusu oldu. Gazeteler ‘Real Madrid tribünlerinde felaket’ başlıkları attı.Taraftarların aslında yapmak istedikleri şey Real Madrid’in logosunu oluşturmaktı.Hatta maç günü Real Madrid taraftar grubu Tribuna Madridista, taraftarların ne yapması gerektiği anlatan bir tweet atmıştı.
Tweet’te ‘Mozaik, marşın başlangıcıyla görünür olacak ve marşın sonuna kadar devam edecek, yarısına kadar değil’ yazılmıştı.Ancak sonuç bir felaket oldu. Sosyal medya gün boyu bu koreografiyle meşguldü.
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