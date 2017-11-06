Öyle bir şey yaptı ki! Talisca...

23 yaşındaki oyuncu, Porto, Leipzig ve Kasımpaşa karşılaşmalarında kafayla fileleri sarsmıştı. Talisca, dün de hava toplarındaki üstünlüğünü konuşturdu.
Göztepe’nin baskılı oyunu karşısında Beşiktaş’ın zor anlar yaşadığı dakikalarda, soldan Babel ortaladı, Talisca ceza sahası çizgisi üzerinde sıçrayıp kafayla müthiş bir vuruş yaparak harika bir gole imza attı.
Yıldız futbolcu, Cent Tosun’un golünde ise asist yapan isim oldu. Son haftalardaki kötü formu nedeniyle bu sezon ilk kez Monaco mücadelesinde yedek kalan Talisca, dün akşamki performansıyla galibiyetin mimarı oldu. (Fanatik)