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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
01.05.2018 - 09:46, Son Güncelleme:

Öyle bir şey yaptı ki! Aykut Kocaman...

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Öyle bir şey yaptı ki! Aykut Kocaman...

Ligde beş haftadır üst üste kazanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da derbiyi kaybetmesiyle sonunda dördüncü sıradan kurtuldu.

Sarı-lacivertliler, gösterdikleri etkili performansla sezon başından bu yana üzerlerine yapışan algıları da tek tek temizledi. İşte Fenerbahçe'yle ve Aykut Kocaman ile zdeşleştirilen, ancak sarı-lacivertlilerin yıktığı algılar:

1- Takımın formu düşünce otoriteler Kocaman'ı, 'korkak, defansif' ilan etmişti! Fenerbahçe, son 5 maçta 5 galibiyet alırken 17 gol attı. Sarı-lacivertliler ligin en çok gol atan 2. takımı ve henüz Karabük ile oynamadı!

Öyle bir şey yaptı ki Aykut Kocaman...

2- Deplasman performansı nedeniyle çok şampiyonluk kaybeden Kanarya, Kocaman ile 16 deplasmanda 32 puan topladı.

3- Kocaman sezon başından bu yana Valbuena, Ekici, Soldado gibi isimler üzerinden yıpratılmaya çalışıldı. Ancak o her futbolcusundan verim almayı başardı.

4- Aatif ve Dirar'ın sürekli 11'de oynatılmasına, 'Kocaman'ın torpili' benzetmeleri bile yapıldı. Ancak bu ikili, sezon ilerledikçe performanslarıyla eleştirileri boşa çıkardı.

5- Konya'dan geldiğinde "F.Bahçe'nin hocası değil" denilen Kocaman, sezon ilerledikçe etkisini gösterdi. Mental anlamda büyük hasar gören kadroyu ayağa kaldırdı, yeni oyuncuları adapte etti. Şimdi 1 yıl daha kalması gerektiği konuşuluyor. (Fotomaç)

Aykut Kocaman Kasımpaşa galibiyeti sonrası bu açıklamaları yapmıştı...

Aykut Kocaman'dan Beşiktaş açıklaması!Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını inandırıcı bulmadığını söyledi. Maç sonu konuşan Kocaman, "Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar. Beşiktaş'ın maça çıkmayacağını düşünmüyorum" dedi. (Görüntüler FB TV'ye aittir.)
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