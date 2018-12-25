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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
25.12.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Öyle bir şey dedi ki... 'F.Bahçe içinde çete var!'

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Öyle bir şey dedi ki... 'F.Bahçe içinde çete var!'

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin çok tartışılacak sözlere imza attı.

Sinan Engin, Beyaz TV'deki programda şunları söyledi:

- VAR sistemi var artık. Artık öyle bir takımın hakkı çok az yenir. Başakşehir ve Kasımpaşa 2-3 iyi transfer yapsınlar bak şampiyon oluyorlar mı olmuyorlar mı, hiç kimse önünde duramaz.

- Fenerbahçe'nin parası var. Devre arası 3 veya 4 transfer yaparsa bu takım kümede kalır. Ve iddia da ediyorum ligi ilk 10 içinde bitirir. Yani. 7-8 olur. Başka bir Anadolu takımından bahsetmiyorum Fenerbahçe'den bahsediyorum.

- UEFA kriterlerini boşvereceksin güçlü transferler yapacaksın ve ligde kalacaksın. Önümüzdeki sezon zaten şampiyon olunca gideceksin Avrupa'ya. Dolayısıyla 4 transfer yapacaksın Ersun hocaya da güvendiğim için ligde kalacağını düşünüyorum.

ONLAR DA TRANSFER YAPACAK
- Rize'de transfer yapacak, Erzurum kendi sahasında buzda oynayacak. Onlar için avantaj ve onlarda transfer yapacak. Fenerbahçe için işler zorlanıyor. Fenerbahçe, Avrupa'yı düşünmeyecek transfer yapacak. Bunun kanunsuzlukla alakası yok.

- Bu enkazı Comolli temizleyecek, aldıklarını satacak müşteri bulacak. Onun işi o zaten. Comolli bunları nasıl aldıysa öyle yollayacak.

- Bir camiada başarısızlık varsa başkanıdır. Sevgili Ali Koç bir şey denedi olmadı. Comolli en büyük şanssızlığıdır. Türkiye liginin tanımaması ve küçümsemesi.

- Bu Fenerbahçe'nin kadrosu yetenek olarak 17. sırada olmaz. En kötü 14-13. olur. 6 puan daha fazla puan alır. Şu resmi çekmek için bir çekinceleri olması lazım. Ayıp mı olur bunlar umursamaaz öyle şeyleri. Fenerbahçe takımında lider oyuncu yok. Şu an Mehmet Ekici'yi yeni buldular, keşfettiler.

HATA YAPACAĞINI SANMIYORUM
- Ersun Yanal transferde hata yapacağını zannetmiyorum. Gitmediği sene şampiyon oldu. Avrupa'ya gidemedi, gitmesin. Ucuz mal çabuk eskir, iyi mal her zaman kalite getirir. 3 puan sana her zaman para getirir. Bu takıma 3-4 tane iyi oyuncu koyduğun zaman Fenerbahçe kazanma alışkanlığı çok önemli. Bu oyuncular bugün 1 puana sevinmişler.

- Slimani'nin maliyeti 60 milyon TL'ye gelmişti kiralık olarak. Giden parayı düşünün. Adamın umrunda değil, hepimizi yanılttı.

- Fenerbahçe takımı içinde futbolcu çetesi var. Bugün bunları Ali Koç'un temizlemesi lazım. Volkan'ı getirecek sorumluluk verecek abilik yaptıracak.

Fenerbahçe ilk devreyi tarihi hezimetle noktaladı!Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin ligdeki pozisyonunu, hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi. Ersun Yanal, Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun üstünlüğünü skora yansıtamadıklarını ifade etti. "Bugün çok rahatlıkla kazanabilirdik" ifadesini kullanan Yanal, rakiplerinin kendi bölgesindeki savunmasıyla aldığı puanlar ve başarısıyla önemli bir takım olduğunun altını çizdi. Yanal, Antalyaspor'un kontratakta Türkiye'nin en güçlü takımlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Bugün, rakibimize pozisyon vermeden, önemli bir aşamayı küçük bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe ligde şeklen burada, ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Fenerbahçe'nin bu pozisyonda olması, hiç kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. İkinci dönemden itibaren hem ruhen hem de şeklen burada olmayacağını hepinize söylemek istiyorum. Fenerbahçe bunu başarabilecek bir takım ve camiadır" Fenerbahçe'deki oyuncuların ne kadar büyük bir takımda oynadıklarını ve hangi sorumluklarının olacağını bilmek zorunda olduğunu ifade eden Yanal, "Hep beraber bu sorumluluğun üstesinden gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu karakterde oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
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