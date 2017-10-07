Öyle bir fırsat teptiler ki...

Hırvatistan ile Finlandiya 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda karşı karşıya geldi. Rijeka'da oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Hırvatistan'ı öne geçiren golü 57'de Mario Mandzukic kaydetti. Finlandiya'nın sayısı ise 90'da Soiri'den geldi. Bu skorun ardından Hırvatistan'ın puanı 17 oldu. Finlandiya ise puanını 8'e yükseltti.

UKRAYNA DEPLASMANDA GALİP

I Grubu'ndaki diğer karşılaşmada ise Ukrayna, deplasmanda Kosova'yı 2-0'lık skorla geçti. Ukrayna'ya 3 puanı getiren golü 60'ta Bajram Jashanica (kk) ve 87'de Yarmolenko attı.

Ukrayna 2-0'lık galibiyetle puanını 17'ye yükseltip ilk iki iddiasını son maça taşıdı. Kosova ise 1 puanda kaldı.

Milli Takım alınan bu sonuçlara göre 14. puanla 4. sırada yer aldı. Ay-Yıldızlı takım İzlanda maçından galibiyetle ayrılsa, Hırvatistan'ın puan kaybıyla grubunda liderlik koltuğuna yerleşebilirdi.