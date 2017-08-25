Oxlade-Chamberlain Chelsea yolunda! Büyük çalım...

Chelsea'nin 35 Milyon Pound'luk (156 Milyon TL) bonservis teklifi yaptığı Oxlade-Chamberlain, perşembe günü Wenger'le bir araya geldi.

Menajer Arsene Wenger, 17 yaşında Southampton'dan 14 Milyon Euro'ya transfer ettiği oyuncusuna, artık kulübün en önemli oyuncularından biri olacağını ve bu sorumlulukla hareket etmesini söyledi. Fransız teknik adam, şuan kazandığı miktarın iki katı olacak haftalık 180 Bin Pound'luk bir teklif sundu. Bu rakam hali hazırda kontratlarını henüz yenilemeyen Mesut Özil ile Alexis Sanchez'e edilen tekliflerden daha fazla ve yalnızca Alexandre Lacazette'in ardından Oxlade Chamberlain'i Arsenal'da en çok kazanan 2. futbolcu yapacak bir teklifti.

Arsenal, 130 Premier Lig maçında 9 gol kaydeden ve yalnızca geçen yıldan itibaren başarılı bir çıkış yakalayan Oxlade-Chamberlain için bu teklifin oldukça iyi olduğunu düşünüyordu.

Bun karşın Alex Oxlade Chamberlain, Londra ekibinden gelen yeni sözleşme teklifini kabul etmeyeceğini Wenger'e bildirdi ve Arsenal'in korktuğu başına geldi.

Gelecek sezon Arsenal'la olan sözleşmesi sona erecek olan Oxlade-Chamberlain'in, takımdan bedava ayrılma ihtimali ortaya çıktı. Tıpkı Mesut Özil ve Alexis Sanchez de olduğu gibi.

Chelsea cephesine gelecek olursak; Antonio Conte, Oxlade-Chamberlain'in transfer edilmesi konusunda Abramovich'e isteğini belirtti. İtalyan teknik adam, kanatlarda ve ofansif orta saha olarak görev alabilen İngiliz futbolcunun, kendi bünyelerinde daha büyük bir karakter olabileceğini düşünüyor.

Arsene Wenger, geçtiğimiz haftalarda Oxlade Chamberlain'le ilgili yaptığı açıklamada, ''Onun takımda kalmasını ve gelecekte takımındaki en iyi oyunculardan biri olmasını istiyorum. O etrafında takım kurabileceğini bir futbolcu. Bunu kendisine de ilettim'' demişti.

Wenger, Chelsea'den henüz resmi bir teklif almadıklarını söylese de, Chelsea'nin oyuncularıyla ilgisi olduğunu da reddetmemişti.

Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili önemli gelişmele yaşanması bekleniyor.