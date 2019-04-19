Overwatch’ın yeni haritası açıklandı
Overwatch tutkunları yeni yayınlanan Havana haritasıyla Küba’nın kalbini keşfedecek.
Havana haritası, PC platformunda oynayan tüm oyuncular için açık test alanında (PTR) yer alacak.
Havana, Talon konsülünün en azılı üyelerinden biri olan Maximilien’in operasyonlarını yürüttüğü bir Eşlik (Escort) haritası. Talon ise yerel halkı yolsuzluk ve suç örgütleri aracılığıyla suistimal etmiş karanlık bir organizasyon. Bu duruma dur demek için Overwatch Saldırı Ekibi Havana’ya gelmiş ve Maximilien’i ele geçirmek için verdikleri mücadelede Doomfist adındaki güçlü Talon askeriyle yüzleşmişlerdir.
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