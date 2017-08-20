Overwatch’da şampiyona heyecanı yaşandı

Rakiplerini bir bir eleyen Royal Bandits ile Hallediciler finalde karşı karşıya geldi. Son saniyesine kadar heyecanın devam ettiği final karşılaşmasını 3-2’lik skorla Hallediciler kazandı. Şampiyon takım turnuva sonunda 1800 TL ve altı adet GeForce GTX 1060 AMP! Edition ve altı adet HyperX Alloy FPS kazandı.

Netd’den ESpor Tutkunlarına Özel Video İçerikler

www.netd.com turnuvaya özel hazırladığı video ile Overwatch Türkiye Şampiyonası’nın heyecanını yaşatıyor. Daha önce LOL turnuvasına özel bir video hazırlayan ve turnuva boyunca canlı yayınlar yapan netd, turnuvada finale kalan Royal Bandits Overwatch Takımının turnuva boyunca gaming houseda yaşadığı her şeyi ESpor tutkunlarını ortak ediyor.

Peki Overwatch nedir? Ne Değildir?

İşte Türkiye Overwatch Şampiyonası İlkbahar Sezonunu öncesi ve sonrasıyla anlatan o video: