Blizzard’dan yapılan açıklamada 23 Mayıs – 12 Haziran tarihleri arasında Overwatch Anniversary adı verilen bir organizasyon düzenlenecek.

Blizzard ayrıca birinci yıl onuruna “Game of The Year” sürümünü de oyunseverlerle buluşturacak. PlayStation 4, Xbox One ve PC’de oynanabilecek bu sürümde birbirinden farklı sürprizler yer alacak.

Oyunu bugüne kadar oynamamış olanlar ise 26-29 Mayıs tarihleri arasında ücretsiz olarak bu deneyimi yaşayabilecek.