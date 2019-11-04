Overwatch 2 yeni bir çağ başlatmaya geliyor

Kahramanlarınıza seviye atlatın, onları aşırı güçlü yeteneklerle kişiselleştirin ve dünyanın dört bir yanında geçen, iş birliğine dayalı çeşitli Kahraman Görevlerini tamamlayın.

Overwatch'un dünya standartlarındaki PvP (oyunculara karşı) rekabetinde yeni kahramanlar, haritalar ve çok daha fazlası ile yeni bir çağa adımınızı atın.

Dünya çapında 50 milyondan fazla oyuncu* hedeflere ulaşmak, payload'ları itmek ve gelecek için mücadele etmek için Blizzard Entertainment'ın sevilen takım bazlı nişancılık oyunu Overwatch®'ta bir araya gelecek. Bugün, biletleri tamamen tükenen BlizzCon 2019'da seyircilerin ve yayına çevrimiçi katılan milyonların huzurunda Blizzard Entertainment, Overwatch dünyasına ve hikâyesine daha yakından bakan ve orijinal oyunun eleştirmenlerden tam not alan dünya kalitesindeki PvP (oyunculara karşı) rekabetini daha da ileriye taşıyan devam oyunu Overwatch 2'yi duyurdu.

Oyuncular Overwatch 2'de dünyayı çevreleyen korkunç tehditlerle başa çıkabilmek için işbirliği görevlerine katılarak takımlar oluşturan, güçlerini arttıran ve birbirlerine destek olarak ayakta kalmayı başaran dünya kahramanlarının rollerine bürünecek. Rekabetçi Overwatch’ın evrimleşmiş yeni halinde oyuncular, birbirleriyle de savaşmaya devam edecek ve var olan başarımları ile loot koleksiyonlarını daha da ileri taşıyacaklar. Oyunun yeni kahraman listesi, yeni jenerasyon kahramanları, uluslararası ölçekteki yeni haritaları ve ilk kez oyunda yer alacak Push haritası ile Overwatch dünyasının sınırları daha da genişleyecek.

“Overwatch 2 ile ilk oyunun çıkışından beri oyuncuların oynamak, bizimse oluşturmak istediğimiz işbirlikçi, hikâye odaklı deneyimi ortaya koyuyoruz,” diyor Blizzard Entertainment'ın başkanı J. Allen Brack. “Bu destansı hikâyeyi oyunun içinde anlatmak, oyunculara Overwatch ile ilgili sevdikleri her şeyi ve çok daha fazlasını deneyimletmek, favori kahramanlarını geliştirmek ve kişiselleştirmek etrafına örülü yepyeni işbirlikçi (co-op) bir deneyim sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

Devam oyununun aksiyon dolu işbirlikçi Hikâye Görevleri ile oyuncular yepyeni Overwatch'u Winston, Tracer ve orijinal kadronun diğer üyelerinin yanı sıra yeni jenerasyon kahramanlarla deneyimleyebilecek. Overwatch dünyasında yeni ve uluslararası bir kriz patlak verirken oyuncuları aktif rol oynamaları gereken yoğun, yüksek riskli ve dört oyunculu görevler bekliyor. Oyuncular hikâye ilerledikçe farklı kahramanlarla takımlar oluşturacak, dünyayı Null Sector'ün omnic güçlerine karşı savunacak, robotik orduların saldırılarının ardında yatan sebepleri ortaya çıkaracak ve dünyayı saran yeni tehditlerle yüzleşecekler.

Kahraman Görevleri ile Overwatch takımı, gezegenin diğer yanında konuşlanıp kendi sınırlarının ötesine geçecekler. Oyuncular şehirleri robot istilasına karşı savunurken seçkin Talon ajanlarını alt edecek ve dünyayı kuşatan kötücül güçlere karşı koyacaklar. Tekrar tekrar oynanabilen bu modda işbirliğine dayalı (co-op) oyunlarda en sevdiğiniz kahramanlara seviye atlatabilecek ve yeteneklerini çok daha güçlü hale getirebileceksiniz. Çeşitli kişiselleştirme seçenekleri ise (Reinhardt'ın Ateş Saldırısı'nın yakınlardaki rakipleri yakması veya Tracer'ın Enerji Bombası'nın korkunç bir zincirleme reaksiyona yol açması gibi) karakterlerin imkansızı başarmalarına olanak tanıyacak.

Devam oyunu, işbirliğine dayalı (PvE), son derece geniş oyun haritalarını destekleyen motor geliştirmelerinin yanı sıra oyuncuların görevler esnasında karşılaşacağı yepyeni rakip ve grupları da içeriyor. Ayrıca en sevilen kahramanları daha detaylı bir şekilde hayata geçirmek adına yapılan bir dizi görsel iyileştirme ve Overwatch 2 için yeni görünümler de sizleri bekliyor

Overwatch 2, serinin çok sevilen rekabetçi 6v6 oyun sisteminde yeni bir çağın başlangıcını temsil etmekte. Devam oyunu, çıkış oyununun kahramanlarını, haritalarını ve modlarını (ayrıca Overwatch oyuncularının başarımlarını ve loot koleksiyonlarını) ileri taşımanın yanı sıra listeye birden fazla yeni oynanabilir kahraman ekliyor. Ayrıca daha da fazla harita ve konum ile Overwatch dünyasının kapsamı genişliyor. İki takımın haritada hedefleri rakip tarafa iten bir robot yapmak için karşılıklı kapıştığı Push adı verilen yeni harita türünün de oyuna ekleneceğini belirtelim..

Overwatch 2, Blizzard'ın mevcut Overwatch topluluğuna destek olma kararlılığını pekiştirir nitelikte bir oyun. Overwatch oyuncuları, çok oyunculu PvP modunda Overwatch 2 oyuncularıyla omuz omuza savaşabilecek ve bugünkü topluluğun temelde PvP olan deneyimini dinamik tutmak adına Overwatch 2 kahraman ve haritalarıyla oynayabilecekler. Mücadeleye önümüzdeki dönemlerde katılacak yeni kahramanların bazıları da dahil olmak üzere Blizzard'ın oyunla ilgili planları, geliştirme süreçleri devam ettikçe duyurulacak.