Otyakmaz: "Transferde temkinli davranmaya gayret ediyoruz" 

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Teknik Direktör Tamer Tuna yeni sezon öncesi takımın kamp yaptığı otelde değerlendirme bulundu. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın takımın başına getiriliş sürecini değerlendiren Otyakmaz, Tuna'yı Çanakkale Darnedelspor'u çalıştırdığı dönemden beri takip ettiğini belirterek, "O dönemde 'Takibe alınması gereken, başarılı bir hoca' diye düşünmüştüm. Samet Aybaba takımdan ayrılıp yeni bir yol çizince kendine ilk düşündüğümüz kişilerden bir tanesiydi ve 5 dakika içinde de anlaştık. İnşallah hem Sivasspor hem de kendi kariyeri açısından önemli birliktelik olur." dedi.

"BELİRLEDİĞİMİZ BİRKAÇ TANE OYUNCU VAR"

İlk transfer döneminde fiyatların çok yüksek olduğunu kaydeden Otyakmaz, "Biraz temkinli davranmaya gayret ediyorduk ki bunun ne kadar doğru ve önemli olduğunu da geçtiğimiz aylarda ülkemizin yakalanmış olduğu ekonomik sıkıntılardan dolayı temkinli olmanın ne kadar doğru olduğunu gördük. Tedbirli olmasaydık ve taraftarımızın bize vermiş olduğu baskıyla hoyrat davranıp biraz pahalı transferler yapmış olsaydık bugün kulübün kapısına kilit vurmamız gerekiyordu. Birçok takımın Dolar ve Euro borcu var. Bazı takımlar transfer bile yapamıyor. Bunlar çok sıkıntılı bir süreç Türk futbolu için. Belirlediğimiz birkaç tane oyuncu var. Sağ bek, sağ açık ve orta sahada. Durumların olgunlaşmasını bekliyoruz. Zaman içerisinde lig başlamadan bunları halletmek istiyoruz.

Hocamıza teşekkür ediyoruz bu konuda bize baskı yapmıyor. O da gerçeklerin farkında. Panik yapmamamızın en önemli nedeni de geçtiğimiz sezon dinamik, başarılı olmuş, bugün dahi maçımız olsa sahaya çıkartacağımız 11-12 oyuncumuz olması." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sivas Valiliği öncülüğünde yapılacak Futbol Okulu Projesi'nin Sivasspor'un tarihinde ki en önemli imzalardan biri olduğunu söyleyerek, "Sivasspor'un temelinin bu imza ile atıldığını düşünüyorum. Bu yapılan imza hayata geçildiğinde bir defa tesislerimiz Avrupa'da dahi birçok kulübün hayalini kurduğu bir tesis haline gelecek. Bölgenin futbol cazibesi haline gelecek. Ondan Sivasspor kendi öz kaynakları ile çok fazla dışarıya para vermeden makul ölçülerde gelişen bir kulüp olacak. Benim başkanlık süresince attığım en önemli imza budur" diye konuştu.

Yeni sezonda daha çok taraftarı tribünlerde görmek istediğini belirten Otyakmaz, "Geçtiğimiz yıl bazı maçlarda özellikle maç seçildiğini gördük. Bazı maçlarda 20 bine yakın oynadık, bazı maçlarda 5-6 binde kaldığımız maçlar da oldu. Yeni sezonda 5-6 bin taraftar kitlesine oynamak istemiyoruz. O tribünler coşkulu ve kalabalık olduğu zaman takımımızın da coşkulu olduğunu görüyoruz. Futbolcular daha fazla motive oluyor ve da direkt olarak skora yansıyor. Her şey taraftarla daha güzel oluyor. Kombine fiyatları çok uygun. Kombine alarak hem ekonomik olarak takıma katkıda bulunuyorlar, hem de takımımıza tribünden destek oluyorlar. Taraftarlarımızı çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Tamer Tuna ise Başkan Mecnun Otyakmaz ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve saygı duyduğu bir isim olduğunu belirterek, "Sergen Yalçın ile birlikte Sivasspor'da çalışılırken kulüp yapısının ve yönetim anlayışının olması gerektiği gibi olduğunu gördüm. Tesisler o dönemde son derece iyi seviyedeydi. Sivas şehrinin futbol konusunda ne kadar geliştiğini o dönemde görmüştüm. Sivasspor'da olmam benim kariyerim açısından da en doğru yerde olduğumu gösteriyor. Bu planın içinde olmak çok önemli. Doğru bir kulüp, doğru bir şehir. Yapılabilecek çok iyi şeylerin de olduğunu biliyorum. Sivasspor'da oluşumun en büyük nedeni Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulumuzdur bu konuda çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." diye konuştu.

"SİVASSPOR ÖZÜ GÜZEL BİR KULÜP"

Sivasspor'un özünün güzel bir kulüp olduğunu belirten Tuna,"Sivaslılar güzel insanlar. Sivas'ın öz değerleri de çok önemli. Ekonomik durumun bu günlere kadar güzel gelişinin nedeni aslında bu insanların özelliğinden. Özlerini, güvenirliklerini hiç kaybetmediler. Bizim işimizin en önemli parçası takım kurabilmek. O takımı da sahada en iyi şeklide var edebilmek. Taraftara güzel futbol seyrettirmek ve heyecan duyabilecekleri bir takım göstermek. Transfer çalışmalarımız her gün devam ediyor ama bu adımlar kolay olmuyor. Görüştüğümüz oyuncuların transferi gerçekleşirse çok daha iyi bir Sivasspor olacak. Sivas'ta yaşayan aileler maçlara çocuklarını getirse o heyecanı yaşatsa stadyum dolar. Taraftar bizim en önemli parçamız." dedi.

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