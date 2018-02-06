Otyakmaz, ''Sivasspor herkesi yenecek güçte"
Beşiktaş ve Başakşehir’in ardından Galatasaray’ı da deviren Yiğidolar’da, Başkan Mecnun Otyakmaz, ''Artık ligde zayıf takım yok. Şunu herkes bilmeli ki; Sivasspor herkesi yenecek güçte. Nitekim yeniyoruz da. İlk 10 hedefiyle sezona başladık ama bu ivmeyi devam ettirsek rotamız ilk 6 olur'' dedi.
Haftanın en flaş sonuçlarından birini tartışmasız Sivasspor aldı, Yiğidolar liderlik hesabıyla karşısına gelen Galatasaray’ı 2-1’lik skorla yıktı. Evinde daha önce Beşiktaş ve Başakşehir’i de yenen ve İstanbul takımlarına “Buradan çıkış yok” mesajı veren Yiğidolar’da, Başkan Mecnun Otyakmaz FANATİK’e özel açıklamalar yaptı...
‘Başkan olarak memnunum’
“Bizim sezon başında hedefimiz ilk 10’du. Lige kötü başladık ancak takımın kalitesi, yapmış olduğumuz transferlerin de kalitesini göstermesiyle galibiyet serisi yakaladık. 20 maç, toplanan 30 puan. Açıkçası geldiğimiz noktadan bir başkan çok memnunum. Devre arasında gidenler gelenler oldu. Özellikle aramıza katılanlar rekabeti artırınca, futbolcular daha da ateşli oynamaya başladı”
‘Robinho kendini gösterecek’
“Robinho’dan elbette beklentimiz çok büyük, kariyeri ortada Kalitesini de gösterecektir. Ama ben isme bakmam. Devrede gelen Saivet de Papp da katkı sağlayacak, tecrübeli oyuncular. Artık ligde zayıf takım yok. Herkes herkesi yenebiliyor, Sivasspor’un da herkesi yenecek gücü var. Galatasaray maçı buna örnektir. Son periyotta İstanbul takımlarını zaten Sivas’tan eli boş gönderdik”
‘Samet hoca farkı...’
“Teknik heyet ve taraftara ayrı bir parantez açmak gerekir. Sivaslılar’ın müthiş desteğiyle iç sahada her zaman bir adım öndeyiz. Samet hocanın da tecrübesi ve bu sene yaptıkları zaten ortada. Çok iyi bir kan uyumu yakalandı, burada teknik direktör farkı öne çıkıyor. Galatasaray galibiyeti, ilk 10 hedefimiz için çok önemliydi. Bu ivme devam ederse, rotamız ilk 6 olur” (Fanatik)
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