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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.04.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Otomobil, tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına daldı

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir otomobil, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına daldı.

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  • Dehşet anları Otomobil taraftarların arasına daldı
  • Dehşet anları Otomobil taraftarların arasına daldı
  • Dehşet anları Otomobil taraftarların arasına daldı
  • Dehşet anları Otomobil taraftarların arasına daldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yürekleri ağızlara getiren kazada bir kişi hafif yaralandı. Otomobilin taraftarların arasına dalma anı cep telefon ile saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, UltraAslan taraftarlar ekibiyle birlikte Bucak Oğuzhan Mahallesi'nde bulunan bir cafeye giden taraftar grubu maçın hemen öncesinde sokak ortasında tezahürata başladı.

O anda yoldan geçen bir araç, hatalı dönüş yapınca karşı yönden gelen bir başka araçla çarpıştı. Araçlardan biri çarpmanın etkisiyle tezahürat yapan grubun arasına daldı. Yüreklerin ağızlara geldiği kazada araç Galatasaray taraftarı H.Ö.'ye ve diğer yanındaki arkadaşına çarparak durabildi. Kazada ölen olmazken Galatasaray taraftarı H.Ö. hafif yaralandı. H.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı cep telefonları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Otomobil, tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına daldı

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