Otizmli çocuklara oyunlu destek
Türkiye'nin ilk dijital etkinlik merkezi The Game for Big Kids, Tohum Otizm Vakfı ile anlamlı ve eğlenceli bir iş birliğine imza attı!
Bireylere ve kurumsal şirketlere dijital etkinlik merkezi olarak hizmet veren The Game For Big Kids; otizmde erken tanı, özel eğitim ile topluma kazandırılması ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması için mücadele eden Tohum Otizm Vakfı’yla bir araya gelerek ürettikleri projede otizmli çocukların eğitimine destek olmaya ve otizme yönelik farkındalık kazandırmaya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda özel olarak üretilen retro atariler ‘Bağış İçin Oyna!’ sloganı ile 7’den 70’e herkesi eğlenceli bir farkındalığa davet ediyor.
Bugün her 68 çocuktan 1’i otizm riski ile doğmakta, her 20 dakikada 1 çocuk otizm tanısı almakta!
Otizm, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çocuğun çevresi ile yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanır. Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabileceği, çevresel faktörlerle tetiklendiği görüşü hakimdir.
Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi, tek ilacı erken tanı ve sürekli, yoğun, özel eğitimdir. Otizmde eğitim; kaliteli eğitime erişim hakkından da öte tek tedavi seklidir. Erken tanı ve doğru ve gereken yoğunlukta eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilir, gelişim sağlanabilir ve büyük ilerleme kaydedilebilir.
HER OYUN BİR UMUT DEMEK!
Otizmli çocukların özel eğitim almasının önemine dikkat çekmek adına tasarlanan atariler minimum 1TL’lik bağış ile çalışıyor. Oyun oynayan kişilerden elde edilecek gelirin tamamı ise otizmli çocukların eğitimi için Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanıyor.
90’ların dünyaca ünlü klasikleşmiş atari oyunu Street Fighter’ı oynayan oyunseverler hem nostalji yaşıyor hem de oynadıkları her oyunla otizmli çocuklara birer umut oluyor. Her yaş grubundan oyunseveri birer yardımsevere dönüştüren bu proje için tasarlanan atariler ilk olarak, Metro City AVM, Kolektif House Levent ve Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’ne yerleştirildi. Atarilerin konumlanacağı diğer alanlar, Tohum Otizm Vakfı ve The Game’in ortak çalışmalarıyla belirlenerek arttırılacak. Projeye katkı sağlamak isteyen tüm kişi ve kurumların, Tohum Otizm Vakfı veya The Game ile görüşerek ayrıntılı bilgi almaları mümkün.
Tohum Otizm Vakfı Hakkında:
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.
The Game For Big Kids Hakkında:
The Game For Big Kids, yetişkinlere yönelik bir dijital eğlence ve etkinlik merkezidir. İstanbul Point Hotel Barbaros’un içerisinde 2012 yılından bu yana hizmet vermekte olan The Game, bireylerin yanı sıra gruplara da hizmet vererek kurumsal organizasyon, toplantı, motivasyon, doğum günü gibi etkinlikleri oyun odaklı olarak misafirlerine sunmaktadır.
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