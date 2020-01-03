Osvaldo müziği bırakıp futbola döndü!
2016 yılında radikal bir kararla futbola ara veren Dani Osvaldo, 3 yıl sonra Arjantin ekibi Banfield'la sözleşme imzaladı ve sahalara geri döndü.
Spor Arena Dış Haberler | Arjantin takımlarından Banfield, yaklaşık 3 yıl önce futbolu bırakıp müzik kariyerine yönelen Dani Osvaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Takımın sezon başındaki idmanlarına yetişecek olan 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Banfield forması giyecek.
Arjantin doğumlu deneyimli golcünün uzun bir aradan sonra hem doğduğu topraklara hem de futbola geri dönmesi Güney Amerika'da şaşkınlık yarattı.
Kariyeri boyunca 282 resmi maçta süre alan Dani Osvaldo, 86 gol atıp 25 de asist yapmıştı.
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