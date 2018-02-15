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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerÖstersunds - Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta?
Spor Arena Östersunds - Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta?
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Spor Arena
15.02.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

Östersunds - Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Östersunds - Arsenal maçı bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin önemli bir karşılaşması olacak. Sporseverler karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki Östersunds – Arsenal maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak, Östersunds - Arsenal maçı da sporseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Galatasaray'ı turnuvanın dışına iterek adından söz ettiren ve Avrupa'nın bu sezonki en sürpriz takımlarından biri olarak gösterilen Östersunds, Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk maçında sahasında İngiliz devi Arsenal'i ağırlıyor. Peki Östersunds - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, önemli mücadele öncesinden bazı bilgiler...

ÖSTERSUNDS - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsveç temsilcisi Östersunds sahasında Arsenal'i konuk edecek. 6.028 kişi kapasiteli Jämtkraft Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. 15 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacak müsabaka Tivibu Spor 4 naklen yayınlanacak.

Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÖSTERSUNDS - ARSENAL MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bu önemli maç öncesi ev sahibi Östersunds'ta sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken Arsenal'de Santi Cazorla ve Alexandre Lacazette sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Ayrıca iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak. İsveç ekibi Östersunds bu sezon ilk kez Avrupa kupalarında yer alırken İsveç Ligi'ni 5. sırada tamamladı. Arsenal ise Premier Lig'de şuana kadar topladığı puanlarla 6. sırada yer alıyor.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU MAÇLARI

Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçlarının birçoğu aynı saatte başlarken, rövanş maçları ise haftaya oynanacak. Kızılyıldız - CSKA Moskova maçı 13 Şubat Salı akşamı oynanmış ve ilk 32 turu başlamıştı

İşte diğer maçlar...

Aek Atina - Dynamo Kiev

Borussia Dortmund - Atalanta (Tivibu Spor 2, TRT 1)

Celtic - Zenit (Tivibu Kanal 82)

FC Astana - Sporting Lizbon (Tivibu Spor 2)

Lyon - Villarreal (Tivibu Spor 3)

Napoli - RB Leipzig (Tivibu Spor 2)

Real Sociedad - Salzburg (Tivibu Kanal 82)

Östersunda FK - Arsenal (Tivibu Spor 4)

Spartak Moskova - Athletic Bilbao

FCSB - Lazio

FC Kopenhag - Atletico Madrid (Tivibu Spor 4)

Ludogorets - Milan (Tivibu Spor 3)

Marsilya - Braga

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