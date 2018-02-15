Östersunds - Arsenal maçı hangi kanalda saat kaçta?
Östersunds - Arsenal maçı bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nin önemli bir karşılaşması olacak. Sporseverler karşılaşmanın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Peki Östersunds – Arsenal maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu bugün oynanacak olan maçlarla başlayacak, Östersunds - Arsenal maçı da sporseverlerin sonucunu merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Galatasaray'ı turnuvanın dışına iterek adından söz ettiren ve Avrupa'nın bu sezonki en sürpriz takımlarından biri olarak gösterilen Östersunds, Avrupa Ligi'nin son 32 turu ilk maçında sahasında İngiliz devi Arsenal'i ağırlıyor. Peki Östersunds - Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, önemli mücadele öncesinden bazı bilgiler...
ÖSTERSUNDS - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İsveç temsilcisi Östersunds sahasında Arsenal'i konuk edecek. 6.028 kişi kapasiteli Jämtkraft Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan David Fernandez Borbalan yönetecek. 15 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacak müsabaka Tivibu Spor 4 naklen yayınlanacak.
Ayrıca maçın skoru ve maça ait diğer bilgileri hurriyet.com.tr'den takip edebilirsiniz.
ÖSTERSUNDS - ARSENAL MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLER
Bu önemli maç öncesi ev sahibi Östersunds'ta sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken Arsenal'de Santi Cazorla ve Alexandre Lacazette sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Ayrıca iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş olacak. İsveç ekibi Östersunds bu sezon ilk kez Avrupa kupalarında yer alırken İsveç Ligi'ni 5. sırada tamamladı. Arsenal ise Premier Lig'de şuana kadar topladığı puanlarla 6. sırada yer alıyor.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 32 TURU MAÇLARI
Avrupa Ligi'nde son 32 turu ilk maçlarının birçoğu aynı saatte başlarken, rövanş maçları ise haftaya oynanacak. Kızılyıldız - CSKA Moskova maçı 13 Şubat Salı akşamı oynanmış ve ilk 32 turu başlamıştı
İşte diğer maçlar...
Aek Atina - Dynamo Kiev
Borussia Dortmund - Atalanta (Tivibu Spor 2, TRT 1)
Celtic - Zenit (Tivibu Kanal 82)
FC Astana - Sporting Lizbon (Tivibu Spor 2)
Lyon - Villarreal (Tivibu Spor 3)
Napoli - RB Leipzig (Tivibu Spor 2)
Real Sociedad - Salzburg (Tivibu Kanal 82)
Östersunda FK - Arsenal (Tivibu Spor 4)
Spartak Moskova - Athletic Bilbao
FCSB - Lazio
FC Kopenhag - Atletico Madrid (Tivibu Spor 4)
Ludogorets - Milan (Tivibu Spor 3)
Marsilya - Braga
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