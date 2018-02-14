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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Osmanlıspor'un yeni transferi takımına güveniyor!
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Futbol
aa-spor
14.02.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Osmanlıspor'un yeni transferi takımına güveniyor!

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Osmanlıspor'un Kardemir Karabükspor'dan ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ceyhun Gülselam, mor-sarılı ekibin güçlü bir takım olduğunu ve kadro kalitesiyle küme düşmeyeceğini savundu.

Ceyhun Gülselam, AA muhabirine yaptığı açıklamada Osmanlıspor'un sağlam bir kadroya sahip olduğunu ifade etti. Takımın Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesinden başarıyla çıkacağına inandığını belirten Ceyhun, "Osmanlıspor küme düşmez. Takım ve kadro yapısına güvendiğim için düşeceğini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

HAKEMLERE SİTEM

Osmanlıspor'a geldiği günden bu yana ilk kez geçen haftaki Göztepe maçında forma giyen Ceyhun, hakemlerin takımlarına karşı rahat kararlar verdiğini söyledi.
Ligde kendi maçlarını yöneten hakemlerle ilgili konuşan Ceyhun, "Bazı pozisyonlarda Osmanlıspor aleyhine düdük çalındı. Bazen hakemler bize karşı çok kolay düdükler çaldı. Göztepe maçında görev alan Arda hocamızı tebrik etmek istiyorum. Çok güzel bir maç yönetti. İnşallah iyi yöneten hakemler bize denk gelir. Biz de sadece futbolumuza odaklanırız." ifadelerini kullandı.
Osmanlıspor'u şanssız bir dönemden geçtiğini savunan tecrübeli futbolcu, "Futbolda böyle dönemler olabiliyor. Bu dönemleri çabuk atlatmak gerekiyor. İnşallah bu dönemi bir an önce atlatır ve puanları almaya başlarız." şeklinde konuştu.
Ceyhun Gülselam, bu saatten sonra iç saha, deplasman ve rakibin hiç önemli olmadığını belirterek, "Bize üç puan lazım. Takım olarak kenetlendik. Her maça final maçı gibi çıkacağız. Artık 3 puanı alma zamanı geldi." yorumunu yaptı.
Taraftarlara da seslenen Ceyhun, "Bize güvensinler. Çünkü biz kendimize güveniyoruz." diyerek mor-sarılılara umut verdi.

"BURAYA İNANDIĞIM İÇİN GELDİM"

Başarılı orta saha oyuncusu Ceyhun, Osmanlıspor'a inandığı için geldiğini ifade etti.
Başkent ekibine ara transfer döneminde katıldığını hatırlatan Ceyhun, sözlerini şöyle tamamladı:
"İlk geldiğim günden beri takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Buraya inandığım için geldim. Gerçekten çok iyi bir kadroya sahibiz. Geçmişte neler oldu bilmiyorum. Osmanlıspor başarılı günler geçirdi. Takım, kaliteli bir takım. Sadece saha içinde kendimizi ödüllendirmemiz gerekiyor. İnşallah o şans bizden yana döner ve yavaş yavaş puanları toplarız."

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