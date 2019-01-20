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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.01.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Osmanlıspor'un çıkışı sürüyor

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Osmanlıspor'un çıkışı sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, son 7 haftada 19 puan topladı.

Sahasında Boluspor'u 3-1 yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Osmanlıspor, çıkışını sürdürdü. Burhan Eşer'in iki golle yıldızlaştığı maçta Osmanlıspor'un diğer golü Sinan Kurt'tan geldi.

Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde eden mor-sarılı takım, yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Mustafa Reşit Akçay ile ilk 11 haftada 13 puan toplayan Osmanlıspor, Özköylü idaresinde çıktığı 7 maçta ise hanesine 19 puan yazdırdı.

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor'u 1-0 yenen Osmanlıspor, daha sonra Bolu'da oynanan maçta Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor deplasmanında (0-1) galibiyet serisini başlatan başkent ekibi, sırasıyla Afjet Afyonspor'u 3-2, Altay'ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor'u da 3-1 yendi.

Osmanlıspor, Boluspor galibiyetiyle puanını 32'ye çıkardı.

Kadrosunu güçlendirdi

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, ara transfer döneminde şu ana kadar 6 oyuncuyu renklerine bağladı.

Ognjen Todorovic, Jovan Blagojevic, Sloan Privat, Mehmet Yiğit, Okan Deniz ve son olarak eski futbolcusu Galip Güzel'i transfer eden mor-sarılı takım, alternatifli bir kadro oluşturdu. 

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