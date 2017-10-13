Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Antalya'daki son antrenmanına çıkan oyuncular, çalışmalara ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi, saha kenarına kurulu istasyonlarda sprint çalışması yaptıktan sonra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 10 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Sokol, Avdija, Özer Hurmacı ve Anıl
Karaer katılmadı.
Osmanlıspor bugün havayoluyla Ankara'ya geçecek ve Bursaspor maçının hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde devam ettirecek.