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Osmanlıspor'un Antalya kampı sona erdi

Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor'la karşılaşacak olan Osmanlıspor, 9 günlük Antalya kampını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hürriyet Haber
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Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Antalya'daki son antrenmanına çıkan oyuncular, çalışmalara ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi, saha kenarına kurulu istasyonlarda sprint çalışması yaptıktan sonra yarı sahada oynadıkları çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 10 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Sokol, Avdija, Özer Hurmacı ve Anıl
Karaer katılmadı.

Osmanlıspor bugün havayoluyla Ankara'ya geçecek ve Bursaspor maçının hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde devam ettirecek.

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