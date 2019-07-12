Osmanlısporlu Mele'ye Uruguay'dan milli davet!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un 21 yaşındaki kalecisi Santiago Mele, Uruguay'ın 2019 Pan Amerikan Oyunları kadrosunda yer aldı.
2019 Pan Amerikan Oyunları'nda mücadele edecek Uruguay'ın 23 yaş ve altı futbolculardan oluşun 18 kişilik kadrosunda Osmanlısporlu Mele de yer buldu.
Güney Kore'de 2017 yılında düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da Uruguay'ın kalesini koruyan Mele'nin, Osmanlıspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Peru'nun ilk kez ev sahipliği yapacağı oyunlar, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
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