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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
05.07.2018 - 17:05, Son Güncelleme:

Transfer için Osmanlıspor'a hücum!

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Transfer için Osmanlıspor'a hücum!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un oyuncuları transferde ilgi odağı oldu. 

Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'un oyuncuları transferde ilgi odağı oldu.

Beşiktaş Kulübü yetkilileri, Serdar Gürler ve Musa Çağıran için Osmanlısporlu yöneticilerle görüşürken, Galatasaray da milli futbolcu Serdar'ın transferi için başkent ekibiyle temasa geçti.

Edinilen bilgiye göre, Serdar Gürler, Musa Çağıran ve Aminu Umar için Spor Toto Süper Lig ekipleri devreye girdi. 

Beşiktaş Kulübü yetkilileri, Serdar Gürler ve Musa Çağıran için Osmanlısporlu yöneticilerle görüşme gerçekleştirdi. 

Galatasaray'ın da milli futbolcu Serdar Gürler'e talip olduğu ve başkent ekibinin yöneticilerinin sarı-kırmızılı idarecilerle yarın görüşeceği öğrenildi. 

Ayrıca Musa Çağıran ile Trabzonspor'un ilgilendiği, iki kulüp yetkililerinin bir araya geleceği bildirildi. 

Nijeryalı kanat oyuncusu Aminu Umar'ın transferi konusunda Atiker Konyaspor'un yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirileceği belirtildi. 

Öte yandan Osmanlıspor, Özer Hurmacı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. 

İtalya'nın Benevento takımında geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cheick Diabate de yarın Osmanlıspor kampına katılacak. 

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Osmanlıspor, yeni sezon öncesinde Gümüşhanespor'dan Salih Zafer Kurşunlu ve Furkan Yaman'ı transfer etti. 

Başkent ekibi ayrıca Galatasaray altyapısından Ali Ülgen ve Barış Zeren'i Badou Ndiaye'nin transferindeki sözleşme gereği kadrosuna kattı. 

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen santrfor Mehmet Umut Nayir, Osmanlıspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. 

Osmanlısporlu yetkililer, Mehmet Umut'un sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğini iddia etti.

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