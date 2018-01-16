Osmanlısporlu Bayır'ın forma özlemi bitiyor!

Ligin ikinci yarısında başkent ekibinin kadrosunda yer bulacak takımın en eski oyuncularından Muhammed, AA muhabirine, "Her futbolcu oynamadığında mutlaka formayı özler. Bende de formanın açlığı var. İnşallah, bu olumlu anlamda sahaya yansır." dedi.

Osmanlıspor'un ilk devre zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden 28 yaşındaki Muhammed, ikinci yarı takıma katkı sağlamak istediğinin altını çizdi.

Savunmanın iki kanadında da görev yapabilen Muhammed, "Ben ve Mehmet Güven ilk yarı takımda bulunamadık. İkinci devre takımdaki yerimizi tekrar alacağız. Ayrıca yeni transferler de yapıldı. Sezonun ilk yarısında takımımız zorlu bir süreçten geçti. İnşallah, ikinci yarı bir ivme yakalarız." diye konuştu.

Muhammed, Osmanlıspor'un başına 6. haftadaki Antalyaspor maçı öncesi geçen teknik direktör İrfan Buz'un, kendisi ve Mehmet Güven ile yakından ilgilendiğini vurguladı.

Buz'un, röportajlarında kendilerine değer verdiğini gösterdiğini belirten Muhammed, "Bizden çok şeyler bekliyor. İnşallah, istediği katkıyı ikinci yarı sağlarız. Hocamızın güvenini boşa çıkarmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çalışmayı bırakmadım"

Muhammed, ligin ilk yarısında forma giyememesine rağmen antrenmanlarda istekli çalışmaya devam ettiğine işaret ederek, motivasyonunu nasıl koruduğunu şöyle anlattı:

"Kulübün en eski sporcularındanım. İster istemez kulübü daha çok sahipleniyorsunuz. Beş yıldır bu kulübe hizmet ediyorum. Dolayısıyla kulüple bağınız artırıyor. Kadroda olmayacağımı öğrendiğim gün dahi o psikolojiyle antrenmana çıkmıştım. Bunu tabii ki yenmek biraz zor oluyor ama çalışmayı bırakmadım. TFF 1. Lig'de şampiyonluk, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma, gruptan lider çıkma... Bunların hepsinde bulundum. Kulübü ister istemez sahipleniyorsunuz. Başarılı olduğunda sevinip, başarısız olduğunda üzülüyorsunuz. Beni ayakta tutan bu duygular oldu."

"İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz"

Muhammed Bayır, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile yarın oynayacakları rövanş maçına ilişkin, "İlk maçı 4-1 kaybettik. Açıkçası skor avantajı Beşiktaş'ta. Ancak ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz. Beşiktaş'ı yenerek ikinci devreye moralli girmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arası kampının iyi geçtiğine değinen savunma oyuncusu Muhammed, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaliteli bir kadromuz var. İlk devre şanssızlıklar üst üste geldi. Devre arasında iyi takviyeler yapıldı. Bu da takımın gücünü artırdı. Kamp da çok güzel geçti. İkinci yarının bizim adımıza iyi geçeceğini düşünüyorum. İlk devrenin son bölümünde yakaladığımız çıkışımızı sürdürmek istiyoruz."