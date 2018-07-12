Osmanlıspor’dan Umut Nayir isyanı
Beşiktaş'ın transfer etmek üzere olduğu Umut Nayir transferinde Osmanlıspor cephesinde pürüz çıktı. Genel menacer Ender Yurtgüven, Umut Nayir’in haksız fesih yaptığını ve sonucuna katlanacağını söyledi.
Beşiktaş’la söz kesen Umut Nayir’in transferine Osmanlıspor’dan engel var... Başkent ekibinin genel menaceri Ender Yurtgüven, Umut Nayir’in haksız fesih yaptığını ve sonucuna katlanacağını söyledi.
Yurtgüven, “Talimatlar bellidir. Umut Nayir ve onu alacak kulüp bunun sonuçlarına katlanacak.
Anlaştığı bir kulüp var mı bilemiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu durum netlik kazanır herhalde” dedi. (Fanatik)
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