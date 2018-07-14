Osmanlıspor'dan Umut Nayir için gözdağı!

Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Umut Nayir'ın Osmanlıspor ile arasındaki sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini belirterek, "Umut tek taraflı haksız bir fesih yaptı. Talimatlar bellidir. Hukuk çerçevesinde Umut Nayir ve onu alacak kulüp bunun sonuçlarına katlanacak. Anlaştığı bir kulüp var mı bilemiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu durum netlik kazanır herhalde. Hukukun bize verdiği imkanları kullanacağız. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları gereği ne gerekiyorsa ilgili kurullarda bunun mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

"DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ ÇIKACAĞIZ"

Geçen sezon küme düşen ve bu yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor'un hedefinin yeniden Spor Toto Süper Lig'de yer almak olduğunu aktaran Yurtgüven, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor çok kaliteli bir ekip. Takım kalitesine bakınca düşmeyi hiç hak etmemiş bir ekip. Bu seneki hedefimiz çok açık. Düştüğümüz gibi çıkacağız inşallah. İlk senemizde bunu başarmak istiyoruz, fazla ara vermek istemiyoruz. Kendimizi Süper Lig'e ait hissediyoruz. Bütün planımız play-off'larla uğraşmadan ligi birinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmak. Kulüp olarak bir travmadan çıktık, kolay bir travma değil bu. Hep beraber bunu atlattığımızı düşünüyorum."

"KADROMUZU KORUMA NİYETİNDEYİZ AMA HER KULÜP TRANSFERE AÇIKTIR"

Serdar Gürler ve Musa Çağıran'la ilgilenen Süper Lig kulüplerinin olduğunu anlatan Ender Yurtgüven, "Takımınız kaliteli olduğu zaman teklifler de geliyor. Çıkan haberlerin büyük bir çoğunluğu dedikodudan öteye gitmiyor. Teklifler var ama bizi tatmin edici, resmi diyebileceğimiz teklif çok az. Kulaktan kulağa, aracılarla gelen teklifleri de değerlendirirsek çok tatmin edici teklifler yok. Kadromuzu koruma niyetindeyiz ama her kulüp her zaman transfere açıktır. Yeter ki bize cazip gelen teklifler yapılsın. Bize cazip gelen teklif olmadığı için kadromuzu koruyacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu. (Ajansspor)

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