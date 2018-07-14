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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
14.07.2018 - 10:11, Son Güncelleme:

Osmanlıspor'dan Umut Nayir için gözdağı!

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Osmanlıspor'dan Umut Nayir için gözdağı!

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, İstanbul takımlarıyla ismi anılan eski oyuncuları Mehmet Umut Nayir'ın haksız fesih yaptığını ve sonucuna katlanacağını söyledi.

Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Umut Nayir'ın Osmanlıspor ile arasındaki sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini belirterek, "Umut tek taraflı haksız bir fesih yaptı. Talimatlar bellidir. Hukuk çerçevesinde Umut Nayir ve onu alacak kulüp bunun sonuçlarına katlanacak. Anlaştığı bir kulüp var mı bilemiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu durum netlik kazanır herhalde. Hukukun bize verdiği imkanları kullanacağız. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatları gereği ne gerekiyorsa ilgili kurullarda bunun mücadelesini vereceğiz." diye konuştu.

"DÜŞTÜĞÜMÜZ GİBİ ÇIKACAĞIZ"

Geçen sezon küme düşen ve bu yıl Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Osmanlıspor'un hedefinin yeniden Spor Toto Süper Lig'de yer almak olduğunu aktaran Yurtgüven, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor çok kaliteli bir ekip. Takım kalitesine bakınca düşmeyi hiç hak etmemiş bir ekip. Bu seneki hedefimiz çok açık. Düştüğümüz gibi çıkacağız inşallah. İlk senemizde bunu başarmak istiyoruz, fazla ara vermek istemiyoruz. Kendimizi Süper Lig'e ait hissediyoruz. Bütün planımız play-off'larla uğraşmadan ligi birinci sırada bitirerek Süper Lig'e çıkmak. Kulüp olarak bir travmadan çıktık, kolay bir travma değil bu. Hep beraber bunu atlattığımızı düşünüyorum."

"KADROMUZU KORUMA NİYETİNDEYİZ AMA HER KULÜP TRANSFERE AÇIKTIR"

Serdar Gürler ve Musa Çağıran'la ilgilenen Süper Lig kulüplerinin olduğunu anlatan Ender Yurtgüven, "Takımınız kaliteli olduğu zaman teklifler de geliyor. Çıkan haberlerin büyük bir çoğunluğu dedikodudan öteye gitmiyor. Teklifler var ama bizi tatmin edici, resmi diyebileceğimiz teklif çok az. Kulaktan kulağa, aracılarla gelen teklifleri de değerlendirirsek çok tatmin edici teklifler yok. Kadromuzu koruma niyetindeyiz ama her kulüp her zaman transfere açıktır. Yeter ki bize cazip gelen teklifler yapılsın. Bize cazip gelen teklif olmadığı için kadromuzu koruyacağız gibi gözüküyor." şeklinde konuştu. (Ajansspor)

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