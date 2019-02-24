Osmanlıspor'dan müthiş seri! 10 maç üst üste...
Ligin 23. haftasında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibinden liderliği alarak zirveye yerleşti. Son 12 karşılaşmanın 11'inden galip ayrılan, yalnız tek maçta berabere kalan Ankara ekibi liderliği aldı.
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftası, oynanan maçlarla tamamlandı. Haftanın en önemli maçında deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yenen Osmanlıspor, rakibini liderlik koltuğundan indirerek zirveye oturdu.
Son 10 maçını kazanan ve puanını 47'ye çıkaran Osmanlıspor, averajla lider oldu. Aynı puandaki Denizlispor ikinci, Gençlerbirliği ise üçüncü sırada yer aldı.
Ligin 23. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor-Hatayspor: 0-3
Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: 2-1
Boluspor-Adanaspor: 0-1
Gençlerbirliği-Ümraniyespor: 2-1
Adana Demirspor-Altınordu: 3-0
Giresunspor-Altay: 1-2
Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-3
Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: 0-2
Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: 1-1
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