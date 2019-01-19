Osmanlıspor'dan Bolu'ya geçit yok
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Osmanlıspor, sahasında Boluspor’u 3-1 mağlup etti.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay , Gökhan Memişoğlu , Erkan Akbulut
Osmanlıspor: Karcemarskas , Caner , Sinan (Beykan dk. 86 ?), Ayuk , Burhan , Hasan (N’Diaye dk. 74 ), Muhammed , Mertan (Gueye dk. 65 ), Numan , Lumanza , Anıl
Yedekler: Abdulaziz, Ali Eren, Todorovic, Mehmet
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Boluspor: Gökhan Değirmenci , Diarra , Umut (İsmail dk. 61 ), Akabueze , Ufuk , Mutlu , Dimov , Guido , Yusuf , Burak (Sebaihi dk. 45 ), Mustafa (Batuhan dk. 76 )
Yedekler: Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Abdurrahman Çağlar
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Burhan Eşer (dk. 4 ve 33), Sinan Kurt (dk. 81) (Osmanlıspor), Mustafa Durak (dk. 45+1) (Boluspor)
Kırmızı Kartlar: Ufuk Budak (dk. 90+3) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Guido Koçer (Boluspor), Tortol Lumanza, Beykan Şimşek (Osmanlıspor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle