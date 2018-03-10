Osmanlıspor'dan altın 3 puan
Süper Lig'in 25. haftasında Osmanlıspor, evinde Bursaspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen mücadeleyi Osmanlıspor 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 17. dakikada Umar Aminu ve 43'te Adrien Regattin kaydetti. Bursaspor'un tek golü ise 48'de Kembo-Ekoko'dan geldi. Bursaspor 30 puanda kalırken, tehlikeli hatta bulunan Başkent temsilcisi 24 puana yükseldi. Bursaspor ligde bir sonraki hafta Sivasspor'u konuk edecek. Osmanlıspor ise Karabükspor deplasmanında 3 puan arayacak.
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