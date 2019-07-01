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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.07.2019 - 16:24, Son Güncelleme:

Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi sona eriyor

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Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi sona eriyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, yeni sezonda başkent ekibinde devam etmeyeceğini söyledi.

Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Osmanlıspor yöneticileriyle konuştuk. Osmanlıspor şu an farklı bir planlama içerisinde olduğundan, gelecekle alakalı fikir ayrılığı oluştu. Yeni sezonda Osmanlıspor'da devam etmeyeceğiz." diye konuştu.

Osmanlıspor ile 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu hatırlatan Özköylü, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Osmanlıspor'un resmiyette teknik direktörü benim. Sözleşmemiz devam ediyor. İçeride alacaklarımız olduğu için onların ödenmesiyle alakalı bir süreç var. Alacaklarımız ödendikten sonra resmi olarak yollarımızı ayıracağız. Karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Osmanlıspor'da çalıştığımız iki dönemde çok güzel günler geçirdik. Hedefler doğrultusundaki fikir ayrılığından dolayı böyle bir durum söz konusu oldu. Osmanlıspor başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyorum."

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