Osmanlıspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor
Osmanlıspor, TFF 1. Lig'in 7. haftasında 6 Ekim Pazar günü sahasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Daha sonra gruplar halinde kuvvet çalışması yapan oyuncular, 1'e 1 hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.
Başkent ekibi, antrenmanın son bölümünde 4 ayrı grup halinde dar alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Beykan Şimşek katılmazken, Tugay Kacar, Todorovic ve Erdem Çetinkaya takımdan ayrı bireysel çalıştı.
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