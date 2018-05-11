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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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aa-spor
11.05.2018 - 12:00, Son Güncelleme:

Osmanlıspor'da gözler son 2 maçta!

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Osmanlıspor'da gözler son 2 maçta!

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, kalan 2 maçlarını kazanmaları durumunda ligde kalacaklarını savundu.

Teknik direktör Buz, Batıkent Tesisleri'nde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalma konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek, "İki müsabakamızı kazandığımız takdirde büyük bir ihtimalle ligde kalacağımızı düşünüyorum. İyi motive olup 3 puanları almak istiyoruz. Benim 'Bu takım düşer' şeklinde bir söylemim olmadı. Benim elimde iki tane fırsat var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Biri Beşiktaş, diğeri de Akhisarspor maçı." diye konuştu.
Osmanlıspor'un deneyimli teknik direktörü Buz, ligde kalma konusunda futbolcularıyla 7 aydan bu yana konuştuğunu ifade etti.

Konuşmalarda oyuncularının da ligde kalma isteğini kendisine anlattıklarını dile getiren Buz, "Son 10 maçtan sadece 2 tanesini kaybettik. Beraberliklerimiz çok. Verdikleri tepki bu. Futbolcular da ligde kalmayı istiyor. Sonuçlandırmada eksiklerimiz var. Bu yarışın içinde her şeyimizi ortaya koymamız gerektiğini futbolcularımız idrak etmişler." değerlendirmesini yaptı.

Ligde haftalarca eksik oyuncularla mücadele ettiklerini kaydeden Buz, "Bunları söylemedik. Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Biz burada kulübümüzü ligde bırakmaya çalışıyoruz. Onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"DOĞRULARI YAPARAK ÜÇ PUANI ALMAK İSTİYORUZ"

İrfan Buz, ligin 33. haftasında Osmanlı Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceklerini hatırlatarak, "Beşiktaş maçında futbolcularıma güveniyorum. Üç puan için çıkacağız ve alacağız." şeklinde konuştu.

Geldiği günden bu yana takımı kontrollü oynattığını belirten Buz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Oynayacağınız takım belli. Kontrollü başlamamız gerekiyor çünkü rakibin yetenekli futbolcuları var. Futbolda kontrollü oyunu ve doğru taktiği seçmek durumundayız. Sadece oyun içinde şansımızın yüksek olması ve doğruları yapmamız gerekiyor. Takımın bir tarafı bu dengeyi bozduğunda karşı taraftaki yetenekli futbolcular cezayı kesiyor. Beşiktaş'ın kadrosu malum. Doğruları yaparak üç puanı almak istiyoruz."

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