Osmanlıspor'da Galatasaray maçı hazırlıklar

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık ve şut çalışması yapan mor-sarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.
Yaklaşık 1,5 saat süren idmana tedavilerine devam edilen Ceyhun Gülselam ve Raheem Lawal katılmadı. Galatasaray-Osmanlıspor karşılaşması, 27 Ocak Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.