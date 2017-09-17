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Osmanlıspor'da Bülent Uygun istifa etti

Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun, Sivasspor mağlubiyetinin ardından istifa etti.

Hürriyet Haber
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Sivasspor'a evinde 4-2 yenilen Başkent temsilcisinde teknik direktör Bülent Uygun'un istifa ettiği dile getirildi. Osmanlıspor Süper Lig'de 5 hafta sonunda sadece 1 puan kaldı.

HER ŞEY PARA DEĞİL

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, "En doğrusu isitifa etmekti. 3 yıllık sözleşmeler olsa da bu hayatta her şey para demek değil. Maddiyatın önemi olmamalı, bazen fedakarlık yapmak gerekir" ifadelerini kullandı. 

Bülent Uygun, Katar'dan Türkiye'ye döndükten sonra çalıştırdığı takımlarda toplam 23 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

 

 

Bülent UygunOsmanlısporistifa
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