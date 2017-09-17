Osmanlıspor'da Bülent Uygun istifa etti

Sivasspor'a evinde 4-2 yenilen Başkent temsilcisinde teknik direktör Bülent Uygun'un istifa ettiği dile getirildi. Osmanlıspor Süper Lig'de 5 hafta sonunda sadece 1 puan kaldı.
HER ŞEY PARA DEĞİL
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, "En doğrusu isitifa etmekti. 3 yıllık sözleşmeler olsa da bu hayatta her şey para demek değil. Maddiyatın önemi olmamalı, bazen fedakarlık yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.
Bülent Uygun, Katar'dan Türkiye'ye döndükten sonra çalıştırdığı takımlarda toplam 23 maçta sadece 4 galibiyet alabildi.