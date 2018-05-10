Osmanlıspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam etti!
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 13 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları süren Musa Çağıran ve İranlı orta saha oyuncusu Payam Sadeghian katılmadı.
Futbolcular antrenmana esneme çalışmasıyla başladı. Kısa alanda koşu çalışması yapan mor-sarılı oyuncular, daha sonra orta sahada top kapma oyunu oynadı. Futbolcular, tam sahada oynanan taktiksel maçın ardından hafif koşuyla idmanı tamamladı.
Osmanlıspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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